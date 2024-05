Tras suspender su show del viernes en el Movistar Arena por consejo médico, la cuenta oficial de Emilia Mernes en Instagram informó sobre la nueva suspensión del show musical que iba a tener lugar este martes. Según se desprende del posteo en la red social, “Emilia fue nuevamente internada para someterse a estudios clínicos, impidiendo su participación en el espectáculo programado para el día martes 7, posponiéndose para el 26 de mayo”.

“Los tickets con fecha del 3 de mayo son válidos para la nueva función del 26 de mayo”, aclara el comunicado. Y concluye: “Se informará a través de las redes sociales como siguen sus conciertos inmediatos. Toda la información adicional será compartida por Emilia, Fenix Enterteiment y Movistar Arena”.

La exitosa seguidilla de shows pautados por Emilia sufrió la semana pasada un parate obligatorio. La popular cantante debía presentarse el 3 de mayo, en el marco de su gira .MP3. Pero la sorpresa fue mayor cuando los entusiastas fans de la artista la vieron subir al escenario para descubrir que el recital iba a ser suspendido.

Cerca del horario en el que debía comenzar el show, la cantante de “Cuatro Veinte” subió al escenario visiblemente angustiada y comunicó la noticia que hubiera deseado no informar. A través de varias filmaciones que se viralizaron en redes pudo conocerse el testimonio que la entrerriana brindó desde el escenario.

En imágenes tomadas por sus propios fans, se puede apreciar a Mernes dirigirse a los presentes, y expresar: “No puedo así. Quiero pedirles disculpas, de corazón. Intenté hasta último momento presentarme y darles el show que se merecen. Pero realmente me siento muy mal y el médico me dijo que no puedo”.

Fuente: La Nación.