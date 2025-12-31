La Municipalidad de Colón informó novedades del estado de salud de Gimena Bordet, esposa del intendente José Luis Walser. Según se precisió, la mujer fue operada otra vez y sigue internada en terapia intensiva en Porto Alegre, luego del vuelco que protagonizó la familia en Brasil, el miércoles 10 de diciembre.

“Se espera la evolución de Gimena, quien luego de dos semanas con asistencia de respirador, este lunes fue intervenida con una traqueotomía para continuar con su recuperación“, informaron desde el municipio. La mujer permanece internada en cuidados intensivos en el Hospital “Cristo Redentor”.

Detalles del siniestro vial en Brasil

Por otro lado, desde la Municipalidad publicaron una explicación del itinerario del intendente en suelo brasileño, el motivo de su viaje y las circunstancias en las que se produjo el vuelco. Cabe recordar que, además de la esposa de Walser, una de sus hijas menores de edad resultó con graves heridas.

“La pequeña sufrió quebradura de cadera y la esposa tuvo perforación de pulmones, fractura de clavícula, aplastamiento de pelvis y sangrado en uno de sus riñones”, detallaron en el comunicado oficial publicado este miércoles, en el que se recogen la información disponible hasta el momento.

El comunicado oficial de la Municipalidad de Colón

El pasado 17 de octubre tuvo lugar una nueva reunión del Comité de la Cuenca del Río Uruguay, la que se celebró en la ciudad de Salto, República Oriental del Uruguay. En dicha oportunidad, además de las cuestiones propias de la agenda del Comité, el Intendente José Luis Walser tuvo un ameno diálogo con el Sr. Jaber Maher, Prefecto (Intendente) de la ciudad brasileña de Barra do Quaraí, en el cual este último invitó al Presidente Municipal de Colón y a otros intendentes a participar de la asunción de autoridades del Tribunal de Cuentas del Estado de Río Grande do Sul, evento al cual participarían autoridades de varios países y que era una oportunidad importante para continuar con las vinculaciones internacionales.

A raíz de esta invitación, el Intendente Walser programó su viaje oficial a dicho evento que iba a tener lugar el 10 de diciembre de este año. Atento a la distancia del lugar del evento y la fecha en la que tendría lugar, el Presidente Municipal consideró oportuno aprovechar dicho viaje para a continuación poder tener unos días de descanso con su familia en la ciudad de Torres.

A su vez, se había programado tener una conversación específica con el Prefecto Maher para proponerle la celebración de un convenio de cooperación turística entre las ciudades de Colón y de Barra do Quaraí, ya que esta última, por ser fronteriza con la República Argentina y lugar de paso de muchos extranjeros hacia nuestro país, se constituye en un lugar estratégico para el desarrollo de nuestra ciudad como destino de turismo internacional y desarrollo productivo e industrial.

De acuerdo a la cronología planeada, el Intendente y su familia tenían pensado llegar a la ciudad de Torres el día 09/12, vía Paso de los Libres, donde realizaron los trámites migratorios, para poder disfrutar el primer día de descanso y que el Presidente Municipal ya quedara cerca para el evento del otro día, que tendría lugar a las 10 de la mañana en la ciudad de Porto Alegre, que se encuentra a menos de 200 km (2 horas en auto) del lugar de descanso familiar, para finalizado el programa oficial reintegrarse a su familia para completar los días de descanso.

Cabe señalar que José Luis Walser abonó tanto el combustible como los peajes y las reservas de hotel en Brasil por sus propios medios, no habiendo solicitado viáticos para ello.

Lamentablemente, el día 9 de diciembre, estando muy próximos a llegar al lugar de descanso en la ciudad de Torres, aproximadamente a las 17 horas, producto de las intensas lluvias que había en el lugar, el vehículo oficial Mitsubishi de 7 asientos, conducido por el Intendente Walser, sufrió un despiste generado por un “espejo de agua”, que hizo volcar la camioneta por el barranco que bordea la Ruta N° 101, muy cerca de Torres, a la altura aproximada del km 12 norte, y produjo el accidente sufrido por la familia. Todos los ocupantes llevaban el cinturón.

Dicho siniestro provocó heridas graves y lesiones en todos los miembros de la familia, siendo una de las hijas menores y su esposa Gimena quienes se llevaron la peor parte. La pequeña sufrió quebradura de cadera y la esposa tuvo perforación de pulmones, fractura de clavícula, aplastamiento de pelvis y sangrado en uno de sus riñones, todo lo cual implicó que tuviera que ser intervenida quirúrgicamente de urgencia en la ciudad de Torres y esa misma noche ser trasladada a la ciudad de Porto Alegre, al Hospital “Cristo Redentor”, en el sistema público gratuito (SUS) de Brasil, que cuenta con mejores unidades de cuidado intensivo, y desde dicho momento se encuentra en terapia intensiva, con un cuadro estable complejo.

José Luis abonó el traslado en ambulancia de su hija Juanita desde Torres hasta Uruguaiana, acompañada por una tía, donde se realizó el traspaso a otra unidad de la empresa EMER, formalizado mediante autoridades consulares. La empresa privada no cobró por dicho servicio, a quienes se agradece por el loable gesto.

El resto de los hijos lo hizo en el vehículo del tío, que los trasladó desde Torres hasta la ciudad de Colón.

Se espera la evolución de Gimena, quien luego de dos semanas con asistencia de respirador, este lunes fue intervenida con una traqueotomía para continuar con su recuperación. Seguimos rezando para que, pronto, toda la familia pueda reunirse en su hogar.

