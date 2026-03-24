El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) registró en marzo una nueva caída del 3,5% respecto de febrero y se ubicó en 2,30 puntos, en una escala de 0 a 5. El indicador acumula así tres meses consecutivos en baja en lo que va de 2026.

De acuerdo al informe elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, el nivel de confianza también mostró una baja interanual del 4,9% y consolida una tendencia descendente iniciada a comienzos de año. En términos acumulados, el ICG retrocedió 6,5% desde diciembre, tras las caídas registradas en enero (-2,8%) y febrero (-0,6%).

El promedio de la gestión se ubicó en 2,43 puntos, el valor más bajo desde el inicio del mandato, aunque todavía se mantiene por encima de los registros de Alberto Fernández en igual período y en niveles similares a los de Mauricio Macri.

Fuente: Ahora