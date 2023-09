Tras recibir el alta médica el sábado pasado, Jorge Lanata regresó a la presentación de su programa Lanata Sin Filtro por Radio Mitre. “Señores vamos al pase y tengo una sorpresa”, dijo Eduardo Feinmann para luego reencontrarse al aire con el periodista en el clásico traspaso de programas. “Lo que te extrañé no tenés idea”, dijo el conductor de Alguien tiene que decirlo al darle la bienvenida al periodista.

“Yo también a vos... Estoy bien, estoy cansado con la duda de si empezaba hoy o el miércoles para ver como seguía la historia, pero acá estoy”, dijo Lanata en sus primeros minutos al aire. Sus compañeros le reclamaron de manera divertida: “¡Lo que hacés para no estar en el día de tu cumpleaños!”, teniendo en cuenta que el conductor de PPT pasó ese día -12 de septiembre- internado en la Fundación Favaloro.

“Estuve complicado, pero es todo tan eventual que de golpe no te pasa nada y de golpe te pasa, es totalmente eventual. Hubo tres etapas que tuve y la última fue más complicada que se llama shock séptico (una infección generalizada). La sensación que tengo ahora es que tuve como cuatro o cinco meses afuera y no porque en verdad estuve un mes, pero cuando lo ves parece más”.

“Tengo la sensación que si no lo tomás demasiado en cuenta, son cosas que pueden o no pasar. No sabés. Eso es lo que lo hace maravilloso y raro”, sostuvo el periodista. Además, se preguntó en el aire de Radio Mitre: “¿Por qué estoy acá y no me quedé? Es raro. ¿Cuál es la fuerza que te hizo reaccionar?”.

Por otra parte, Lanata admitió que de todas las internaciones que tuvo en los últimos años “esta fue la peor”. “Fue peor que el trasplante, que es otro tipo de quilombo. Lo que va a pasar es lo que tiene que pasar. Vas preparado. Acá no hay plan. En un momento estuve asustado porque fui y volví de la terapia varias veces. Me asusté cuando pensé ‘¿cómo sigue esto?’”, manifestó el periodista, que además apeló a su clásico humor.

“Mi mensaje universal después de todo esto es que garchen todo lo que puedan, quiéranse, no pierdan el tiempo. Ya sé que suena a discurso hippie pero no lo es. Es así, no hay tiempo. Es la vida y la muerte”, completó.

Recordemos que Jorge Lanata recibió el alta durante el último sábado y pudo abandonar la Fundación Favaloro para continuar con su recuperación en su domicilio. El lunes pasado, en horas de la noche, el conductor regresó a su hogar tras 19 días de internación. El periodista de 63 años había ingresado a la clínica el pasado 23 de agosto para tratar una infección urinaria bacteriémica. Y, según pudo saber Teleshow, la idea era que continuara su recuperación en su domicilio y, de momento, no retomara sus tareas al frente de PPT (ElTrece) y Lanata sin filtro (Radio Mitre).

Sin embargo, en la mañana del martes se supo que el periodista había sido ingresado nuevamente a la terapia intensiva del nosocomio. Poco después de las 13 horas, se emitió un comunicado oficial sobre su cuadro de salud. “El Hospital Universitario Fundación Favaloro informa que el Sr. Jorge Ernesto Lanata reingresó a la institución con un cuadro febril. Se le están realizando los estudios correspondientes, siendo necesaria su permanencia en el Hospital para un adecuado control clínico y cumplimiento del esquema terapéutico que se determine”, rezaba el escrito, firmado por los doctores Pablo Raffaele, Jefe de la Unidad Renal, y Matías Fosco, Director Médico.

Cabe destacar que en el primer parte médico de su internación, la Fundación destacó el problema de salud por el que el periodista fue hospitalizado. “El señor Jorge Ernesto Lanata ingresó a nuestra institución el día miércoles 23 pasado para el tratamiento de una infección urinaria bacteriémica, siendo necesaria su permanencia en el hospital para un adecuado control clínico y cumplimiento del esquema terapéutico”, se pudo leer en el comunicado emitido el 25 de agosto.

El lunes 4 de septiembre, la esposa de Lanata, Elba Marcovecchio, regresó al programa DDM (América) tras haber estado ausente más de una semana en el panel. Allí, la conductora Mariana Fabbiani le había preguntado a la panelista sobre la salud de su marido. “Estará pronto en casa, tiene ganas de fumar. Fue una infección urinaria, pero como él es trasplantado, genera complicaciones. Me hizo pasar unos días...”, apuntó.