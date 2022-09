Osvaldo vive hace 5 años en calle Maipú entre Del Valle y Concordia, y desde que reside allí estar en su casa ha sido una pesadilla. En un primer momento, porque allí cerca había un negocio que hacía y vendía pastelitos, y la grasa que emanaba el lugar iba directo a parar a la ventana de su patio, teniendo que cubrirla para que el olor no se le impregne en todo el interior de la vivienda.

Tenía que limpiar constantemente las paredes, ventanas y puertas de su casa, porque se le llenaban de grasa. En su momento hizo varias denuncias en al policía y en el Municipio, pero no obtuvo soluciones.

Finalmente, el local de pastelitos cerró y parecía que el flagelo de estar en su casa ya no sería tal. Sin embargo, nada de eso ocurrió, e incluso la situación empeoró.

Según contó Osvaldo a Ahora ElDía, permanentemente unos vecinos que tienen un patio lindante al suyo tiran un producto que emana un olor “como un amoníaco, a lavandina o cloro, es algo así, que te quema, hay momentos que te hace llorar los ojos”, describió.

“Están tirando esto hace tiempo, ya es mucho lo que tiran. Lo hacen en distintos momentos, el otro día fue a las 2 de la mañana y no pude dormir, no se puede estar acá adentro”, recriminó.

“Voy y los denuncio pero los policías me ven y ya saben a lo que voy, y les digo ustedes creen que voy a venir a las 2 de la mañana porque quiero… entonces me toman la denuncia pero no pasa nada”, aseguró el vecino.

Además, añadió que “ahora estoy con un abogado, él me dijo que acá en Gualeguaychú hicimos todo lo que podíamos hacer, ya hablamos con el abogado del municipio, un montón de veces denuncié en Ambiente y nunca vivieron, tampoco los de inspección municipal, y cuando vinieron me dicen que no pueden entrar a la casa (de quienes tiran los productos contaminantes)”.

“Lo que más me enoja es que ya me está haciendo mal a la salud, me están arruinando, el médico me dijo vos tenés que solucionar este problema en tu casa”, reveló el hombre de 65 años, y aseveró que “me están envenenando, me están matando”.

En este punto, detalló que esta semana tuvo que ir al Hospital Centenario porque “me desperté con ese olor y con diarrea y vómitos”, y sumó que “ahora tengo la lengua adormecida, ya estoy quemado yo de esto, estoy cansado”.

“Al principio se piensan que uno es loco, entonces al abogado yo lo llamé y le dije venite ahora, y vino y empezó a mirar que entra por todas las ventanas y se remolina ahí adelante, me entra por todos lados el olor”, manifestó Osvaldo, que cubrió todas las ventanas de su casa para evitar lo más posible que ingrese el mismo.

Además, aseguró que por las denuncias que ha hecho ante la policía y ante distintas dependencias municipales por este problema, los vecinos también le han tirado este producto en el frente de su casa de manera intimidatoria, provocando que se desprenda la pintura de la pared.

“Yo sé quiénes son, pero el abogado me dice no te vas a ir a pelear que eso es lo que ellos quieren; que vamos a llevar esto a la provincia porque ya acá en el municipio no nos dan bola”, acotó Osvaldo, que planteó que “esta gente se lleva mal con todo el barrio”.

Asimismo, denunció que también le tiran piedrazos al techo de su casa y al patio, mostrando a Ahora ElDía las marcas en las paredes de, según afirma, los cascotazos que recibe. Por ello, tuvo que poner una especie de mediasombra cubriendo la ventana del lado exterior, para que no le rompan un vidrio.

“He llamado a la policía y han venido y visto los piedrazos, pero dicen que no pueden hacer nada, no les importa…”, lamentó el gualeguaychuense, que continua viviendo una verdadera pesadilla dentro de su propia casa.