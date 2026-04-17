Un voraz incendio destruyó este viernes por la mañana un galpón avícola en Entre Ríos y provocó importantes pérdidas materiales, además de la muerte de una gran cantidad de animales. El siniestro ocurrió en la Autovía Artigas, en jurisdicción del departamento Uruguay, y afectó una estructura de cría de aves perteneciente a la empresa Fadel.

Según se informó, el fuego se desató en un galpón de unos 170 metros de largo y demandó un intenso operativo para lograr su control. Debido a la magnitud de las llamas y a la necesidad de sostener el abastecimiento de agua, los Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay solicitaron apoyo a sus pares de Pronunciamiento, que se sumaron con una unidad adicional.

Pese al trabajo desplegado por los equipos de emergencia, el calor extremo debilitó la estructura y provocó el colapso total del techo del galpón. Además, se confirmó la muerte de una importante cantidad de gallinas, tanto por el avance del fuego como por la inhalación de humo.

El jefe del cuerpo activo, que coordinó las tareas junto al personal de apoyo, confirmó que el incendio ya fue extinguido y que luego se realizaron las tareas de enfriamiento correspondientes.

Ahora se investigan las causas que pudieron haber originado el foco ígneo en la planta avícola.

Fuente: AHORA