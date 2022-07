Tomás Manchula, propietario de la vivienda que tomó fuego en su parte alta en Calle Rodó al 550 habló de los daños que sufrieron. Resaltó la solidaridad de la gente, la ayuda de los vecinos y contó que sus hijas no se encontraban en la planta alta cuando se inició el incendio.

Tomás junto a familiares, allegados y vecinos, trabajan en la remoción de lo poco que se salvó de las llamas a la vez de lamentarse por lo que el fuego consumió en Rodó 557. Recordó que “estaba en el trabajo cuando sucedió todo. En casa estaba mi señora y las dos nenas en el comedor que se encuentra en la planta baja de la casa; mientras que el incendio se desató en la parte alta que es donde se encuentran los dormitorios. Mi señora me llama a las 13.20 de que la vivienda se había prendido fuego y me vine lo más rápido que pude del laburo; aunque nunca me imaginé que el siniestro iba a ser de tal magnitud".

"Cuando llegué ya estaban los Bomberos que por fortuna llegaron a tiempo para controlar algo que pudo haber terminado con toda la casa; además los vecinos dieron una mano de inmediato, sacando la mercadería que teníamos en un kiosco que habíamos montado en el frente de la vivienda; mientras que de la planta alta no pudieron retirar nada por el avance de las llamas”, relató en diálogo con Ahora ElDía.





Sobre las causas que podrían haber originado el siniestro dijo que “lo único que teníamos enchufado era un velador”.

Tomás detalló que su oficio es el de albañil por lo que estimó que la pieza que “da a la calle habrá que demoler lo que quedó, tirar el entrepiso y hacer todo de nuevo cuando se pueda, ya que este es el lugar donde duermen las nenas; en tanto que el que se encuentra más atrás, tenemos que limpiar todo, recuperar lo que se pueda y analizar cómo quedó el piso de madera y el cielo raso que se vio severamente afectado”.



Dijo que “ las pérdidas materiales fueron totales en lo que se refiere a camas, roperos, ropa, todo que se encontraba en la parte alta fue devorado por las llamas” y aseguró sentir una mezcla de “bronca y angustia porque en segundos se nos fue el esfuerzo de años. Ahora tenemos que empezar casi de cero para rehacer lo que el fuego consumió. La gente nos está dando una mano muy importante”.



Al momento de hacer la nota, funcionarios de la municipalidad se hicieron presentes en el lugar para ver los daños que produjo un incendio que “advirtió un vecino que pasaba por el lugar y vio que salía humo de las habitaciones”.

Tomás agradeció que “ las nenas y mi mujer no estuvieran en el lugar.ya que la única vía de escape son las escaleras, debido que tenemos rejas en las ventanas”.

PARA AYUDAR:

Podés acercarte personalmente a Rodó 557 o comunicarte al teléfono 3446-348531

Se necesitan muebles, y todos los elementos básicos para una vivienda.