"¿Vos estás diciendo que Marengo ejerce la prostitución?"

La mujer, que compartió 25 años con Eduardo y es madre de sus dos hijos, aseguró: “El otro día me enteré que le viene pidiendo un auto a Eduardo. No se puede pedir un auto”. Y cuando Jorge Rial le retrucó que lo decía “de una forma que el pedido parece un intercambio”, Karina respondió: “No creo. Yo conozco mucho a los ex de ella. me reservo porque no voy a hablar de esa persona...”.

Sin embargo, continuó opinando cuando le preguntaron qué referencias tenía de Rocío: “Las mismas que tienen ustedes, lo que hacía en Chile...”.

Ante el comentario enigmática de la entrevistada, Rial retrucó: “Conducía un programa”. Pero ella le respondió con ironía: “Claro... ustedes quieren que lo diga yo. ¡Hacete cargo!”.

Entonces, Jorge decidió preguntarle al hueso y sin filtros: “¿Vos estás diciendo que ejerce la prostitución? Vamos a ser claros”.

¿La respuesta de Antoniali? “No... que tiene amigos”.