22 de Febrero de 2021

Hace dos años Julieta Prandi (39) se sinceró ante Ciudad, en medio de una profunda crisis de nervios, a una semana de reconocer su separación de Claudio Contardi (52) “desde marzo de 2018”, aunque viviendo bajo el mismo techo: "Me fui yo de la casa porque no me parecía seguir bajo el mismo techo transitando un divorcio. Sobre todo pensando en los nenes. Todo lo demás está con abogados".

Dentro de ese “todo lo demás” estaba incluida una causa por violencia de género que le inició la conductora de Sarasa (La 100) al padre de Mateo (10) y Rocco (5), y que recién ahora Prandi se animó a expresar con toda vehemencia. "Yo me fui de mi casa no porque estoy loca, hice abandono de hogar y no me daba cuenta que después iba a ser mucho más cuesta arriba recuperar mi casa, que de hecho me costó más de un año tener la atribución de mi hogar. Pero a mí me amenazaban de muerte en mi propia casa. Y yo me cansé de eso".

"La última frase que escuché de él fue 'vos no va a cumplir más años, vas a recibir una corona'. Con eso les digo todo", sentenció Julieta para estremecer a todos. "Lo hacen porque pueden, porque no hay una Justicia que los frene", se quejó Prandi sobre la violencia machista en general.

Más tarde, detalló: "Está dentro de la denuncia de violencia familia. En su momento me habían puesto un cepo y no lo podía contar. Pero no me voy a quedar callada. Tengo miedo de que me haga algo... sí. (…) Sufrimos violencia familiar y psicológica. A mí me gritó y me dejó el puño a milímetros de la cara y me dijo 'si fueses un hombre no te dejaría ni un hueso sano'. Quizá hubiera sido mejor eso, porque yo podría haber mostrado la trompada… ".

Al final, Julieta Prandi precisó el terror que sus hijos sienten cuando están con Claudio Contardi: "Yo ya me cansé de este calvario y quedarme callada. Durante 11 años le tuve miedo, y ya no le tengo más miedo. Él le compró un celular a mi hijo mayor, pero no deja que me escriba ni anote mi número. ¿Si ejerce violencia física sobre mis hijos? Él es una persona que grita mucho, tiene un tono muy alto que genera mucho miedo e intimida mucho. Mis hijos, los dos, le tienen mucho respeto y mucho miedo. Yo sé de lo que les hablo".

Si sufrís violencia de género pedí ayuda al 144.

