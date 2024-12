Mirtha Legrand y Roberto García Moritán protagonizaron un tenso cruce que salió esta noche al aire en el programa de la Chiqui: mientras ella intentaba saber qué había pasado al interior de su matrimonio con Pampita y por qué se desató el final, él apuntó contra la conductora por “operar” en su contra. “A nadie le importaba tu función pública”, le respondió.

Mirta había anunciado con entusiasmo la presencia del ex funcionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la semana pasada con bombos y platillos. “El sábado próximo estará con nosotros Roberto García Moritán, que fue el esposo de Pampita. ¿Se acuerdan? Se sentará a mi mesa. No se lo pierdan”, adelantó. Ayer, fue Angel de Brito quien adelantó que durante la grabación, que se llevó adelante el viernes, entre la conductora y su invitado hubo un cortocircuito que casi termina con un comensal menos en el show.

Un cruce que quedará en la historia

Roberto García Moritán compartió la mesaza de Mirtha con el actor Eduardo Blanco y los periodistas Franco Mercuriali y Sofía Martínez. Durante el primer tramo de la noche, el ida y vuelta entre Legrand y Moritán fue cordial. Sin embargo, cuando Mirtha intentó ahondar en los motivos del fin de su relación con la modelo, el ambiente se comenzó a tensar.

“Qué guerra nos has dado”, apuró ni bien empezó el programa Mirtha a Moritán. “No te la voy a hacer fácil, Mirtha, porque yo tengo una visión muy distinta a la tuya”, respondió él. “¿Por qué te separaste? ¿Fuiste infiel?”, le preguntó cinco minutos después. “Fue muy brutal lo que viví”, respondió Moritán, que confirmó que está más flaco y que todo lo que vivió fue muy difícil.

“Es verdad que con Caro no estábamos bien pero la realidad es que lo importante es ponerle foco a la violentísima operación política que yo viví, que se llevó puesto mi matrimonio, que se metió con mi familia y con mi trabajo. Uno no termina de dimensionar. Yo era ministro de la Ciudad de Buenos Aires y me vi obligado a renunciar por la violencia política que viví”, aseguró. En ese momento explicó que el primero que habló de él fue un periodista de Canal 9 y que lo acusó de contratar a 40 ñoquis. “Cosa falsa”, aclaró.

Luego de comentar que tenía para entregarle a Mirtha varias carpetas con evidencia, la conductora lo cortó en seco. “No, no, eso no me interesa”, le dijo Mirtha. “Me interesás vos hablando, contando”, le aclaró. “¿Por qué quisiste venir a este programa?”, continuó la diva. En ese momento, Moritán insistió en la versión de la operación política y explicó que lo atacaron con violencia y que ese descrédito se “llevó puesto” su matrimonio. Además, explicó que “se metieron” con todo su entorno y con su trabajo. “Han dicho bestialidades de mí”, sostuvo.

“Fueron tiempos muy violentos, y fue tan obvia la operación”, continuó, y mencionó la denuncia por estafa piramidal que le realizaron en Catamarca. “Yo renuncio a mi ministerio por el acoso que estaban recibiendo todos mis familiares”, aclaró, y si bien no dijo quién está detrás de esa operación habló de “quienes le hicieron mal al país”.

“¿Es verdad que Pampita encontró el llamado de otra persona?”, volvió la Chiqui a preguntar sobre la causa del final de su relación con Pampita. “No”, repitió varias veces Moritán. “Mirá que Carolina no miente nunca”, señaló incrédula la conductora. “No, es mentira”, insistió él. “Se dijeron barbaridades, mentiras”, sostuvo. Además, explicó que la separación fue porque venían de “momentos difíciles” y para contextualizar su caso aportó una estadística: “Se divorcian tres mil argentinos por año en la Ciudad de Buenos Aires”, reveló. “Bueno, bueno, pero Pampita es Pampita”, intervino la diva.

“Pero a nadie le importaba tu función pública”, intervino Mirtha mientras Mortián explicaba que su responsabilidad era con quienes creyeron en él como funcionario y quienes lo votaron. “Pero a nadie le importaba que fueras funcionario público”, resaltó Legrand. “Importaba más que fueras el marido de Pampita”, siguió. El diálogo siguió con Moritán explicando cómo afectó la situación a su entorno. “A mi me han hecho mucho mal, a mi familia le han hecho mucho mal y creo que mi responsabilidad es ser muy discreto”, sostuvo, y buscó alinearse con el silencio de Pampita.

Un rato después, García Moritán apuntó a los medios y habló de operaciones en su contra. Además, explicó que no acudió a la Justicia y que se focalizó en su familia. Además, contó que fue al programa de Mirtha para terminar el año dejando bien en claro su integridad y su rigurosidad que tuvo en su paso por la función pública.

En ese momento, Mirtha interrumpió para volver a insistir con el llamado que supuestamente Pampita encontró en su teléfono. “¿No existió?”, volvió a preguntar. “No”, volvió a negar Moritán, y repitió que quien debe hablar de eso es su exesposa, y que su responsabilidad es responder a quien lo votó como funcionario público. “¡Pero a nadie le importa que sos funcionario público!”, señaló con énfasis la diva. “Primero, creo que estás confundida. Hablás en un término general y eso de ´a nadie´ es injusto”, sostuvo. Luego volvió a hablar de su calidad como funcionario y de las leyes que impulsó.

“¡Roberto! Mirá la realidad. Vos eras el marido de Carolina, la modelo número uno de la Argentina. Una mujer que está en todos lados. Y ese matrimonio que aparentemente era bien avenido, con una chiquita de tres años, de pronto se separa. Es un escándalo. Te va a doler lo que te voy a decir, pero a nadie le importa que seas funcionario público. Importa que seas el marido de Pampita”, insistió Mirtha. En ese momento, cada vez más serio, Moritán habló de la decadencia de la sociedad y expresó que lo importante es que “una operación mediática volteó a un ministro”. “Y a la gente lo que le importa es si le metí los cuernos o no a Pampita”, agregó indignado. “Y sí”, le respondió Mirtha, serena, pero Moritán se desmarcó y volvió a hablar de su gestión.

El ida y vuelta siguió con cada uno firme en su posición: Mirtha buscando respuestas sobre su divorcio y Moritán hablando de su desempeño en el Gobierno de la Ciudad. Hasta que el exempresario pidió que le acerquen las carpetas con todos sus balances a la mesa. “No me traiga cosas raras a la mesa. Yo te traje para que cuentes, porque tu vida fue un escándalo. Yo no sé cómo salís de esto. No sé”, reaccionó Mirtha.

Otro momento tenso de la noche fue cuando Mirtha le preguntó por el episodio en el barrio Santa Bárbara, de Tigre. “¿Es verdad que estuviste ahí y luego llegó Carolina y cuando vio cómo dejaron la casa se puso a llorar?”, quiso saber la conductora. “No, no es cierto”, reaccionó el exfuncionario, y si bien no negó el evento, aseguró que él no tuvo nada que ver. “Si estás intentando instalar la idea de que yo tengo conductas extrañas, sadomasoquistas...”, quiso defenderse Moritán, pero Mirtha de nuevo lo interrumpió. “Vos te hacés el buenito acá, no hiciste nada... y provocaste un escándalo espantoso”. “Creo que estás siendo injusta”, se defendió García Moritán. “Creo que me estas tratando mal. Hay un tono y una búsqueda que no me agrada y no me identifica”, siguió. “La buenita no me voy a hacer”, le aclaró Mirtha. “Yo te voy a preguntar todo lo que quiero preguntar”. “Y yo te voy a responder todo. Pero creo que es un tono muy hostil y te voy a pedir que lo bajemos un poco porque yo vine acá por vos”, se defendió. “Bueno, ahora comé tranquilo. Te dejo descansar”, lo cortó Mirtha, y pasó a otro tema.

“A mi me parece que tu caso lo estás politizando”, volvió Mirtha al ruedo luego de que Moritán insistiera en que hay periodistas comprados por el poder y que a él le pasó lo que le pasó porque “la política es así, sobre todo cuando alguien llega a transformar, a ser parte de la renovación y cambiar las cosas con entusiasmo”. “Tu caso es íntimo, privado”, le aclaró Mirtha, y él intentó salir del momento incómodo proponiendo otros temas para charlar. “No, yo te traje para hablar de tu caso”, lo acorraló. “Ya no sé qué más preguntarte porque negás todo”, se lamentó Mirtha y volvió a preguntar el motivo del fin, pero no llegó a buen puerto.

Luego de la presentación de los platos, Mirtha volvió a elegir a Moritán como interlocutor. “Ya no sé por dónde agarrarte, sos como una anguila que te escapás y te escapás”, disparó. “¿Si vos le decís la verdad a Pampita no te acepta de vuelta?”, le sugirió, aunque no esperó la respuesta para dar por tierra con ese plan. “Ya tiene otro novio. ¿A vos te duele que tenga otro novio ya?”. “Sí”, respondió, seco, Mortián. “Pero es una mujer adulta, inteligente y responsable, y ella decide”, agregó, y aseguró que él está solo.

Pese a la gran cantidad de cruces, el tramo más tenso de la charla ocurrió sobre el final del programa, luego de que Moritán volviera a hablar de una operación política en su contra y de la violencia con la que lo trataron. “¿Sabés lo que me pasó a mí? ´Roberto malo, malo, malo, malo´, y yo diciendo ´no es verdad, no es verdad’. Nadie me escuchaba. A nadie le interesaba”, repasó, y volteó su mirada hacia la conductora. “Como tu posición recién. No te interesa la verdad. Lo que vos querés es que mañana hable la prensa y que diga ´qué bien estuvo Mirtha, cómo lo castigó al malo de Roberto’. ¿Y sabés qué? No tiene nada que ver con la realidad”.

Tras revelar que una conductora de América le pidió perdón porque “era obvia la mentira que estaba diciendo” y recordar las cosas que se dijeron sobre él, Mirtha se sinceró. “La mitad de las cosas no te entiendo. No sé lo que decís. Tenés una dicción muy rápida”. Luego, insistió con él escándalo y aseguró que “la gente quiere saber”. “Yo creo que vos querés saber, Mirtha”, reaccionó Moritán. “funciona. Que ibas a entrevistar de otra forma, sin tener una postura tan definida”. “Y además, se ve que te han operado a vos también”, agregó. Atenta y con un gesto firme que sostuvo mientras escuchaba con atención a su invitado del día, Mirtha dio la puntada final: “No sos tan importante”, le aseguró.