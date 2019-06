Votó Germán Grané y aseguró que en el PJ hay "muy buenas expectativas"

Grané resaltó que "los días de elecciones son importantes y se siente un clima especial, de comunidad, donde todos concurrimos a elegir a quienes confiaremos la responsabilidad de conducir. Quiero destacar que se vienen desarrollando con normalidad los comicios en general en toda la provincia y en particular en Gualeguaychú, y es el deseo que continúe así la jornada. Temprano me comuniqué con el Jefe Provincial Maslein y el Jefe Departamental Hormaechea, quienes destacaron que todo estaba funcionando de acuerdo a lo previsto. Respecto a los resultados, tenemos una muy buena expectativas en los proyectos que encabeza Bordet en la provincia y Piaggio en la ciudad, no sólo por el resultado de las PASO que fueron contundentes, sino por el trabajado realizado estos años y el vínculo con los vecinos. No obstante quiero ser prudente y esperar al cierre de los comicios y el escrutinio".