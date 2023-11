Patricia Bullrich, quien quedó afuera del balotaje en las elecciones generales 2023 con Juntos por el Cambio, votó este domingo 19 de noviembre. La ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri y ex titular del PRO asistió cerca de las 14 hs a La Rural y expresó: "Es el fin de un largo proceso, primero con PASO, después con una elección y después con un balotaje".

"Me hubiera gustado estar en esta instancia. La realidad fue otra. Ya hemos planteado la importancia de que la democracia continúe y es lo más importante que tenemos en este día. Que la Argentina pueda tener un cambio que los argentinos merecemos", planteó Bullrich.

Con respecto a si asistirá al búnker de La Libertad Avanza, dijo que no habló con Milei y que "aún no lo tiene decidido". También denunció que "están apareciendo boletas de las PASO" o que tienen roturas. "Es necesario que se respete la voluntad popular. Que no sean recurridos esos votos y se den por válidos porque eso es mera picardía", afirmó quien fue candidata a presidenta de Juntos por el Cambio.

"Espero que mañana sea un día en el que la gente tenga la esperanza que hace 4 años no tiene", cerró diciendo Bullrich antes de retirarse de La Rural.

Fuente: ElDestape