El dirigente del Peronismo confirmó sus intenciones de competir por la gobernación en las elecciones del próximo año.

“Quiero ser candidato a gobernador, creo que estoy en un momento de mi vida en la cual la experiencia recorrida de haber sido dos veces intendente de la tercera ciudad de la provincia, ministro de producción provincial, presidente de bloque, dos años diputado nacional, secretario de Agricultura… voy a ser candidato del Justicialismo”, sintetizó Juan José Bahillo.

“Hay que tener la vocación y después salir a trabajar. Los liderazgos no se imponen, se ganan con el tiempo, pero hay que conducir un proceso y eso es responsabilidad mia”, sostuvo en diálogo con Bolazo Stream.

“La propuesta que construyamos tiene que contemplar las problematicas de los entrerrianos. Y los entrerrianos están padeciendo las consecuencias del ajuste brutal del gobierno nacional que ha deteriorado la activiad económica”, planteó Bahillo.

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