Con más de 15 años de trayectoria en el rubro, la familia de Voy Mensajería continúa apostando al crecimiento en Gualeguaychú. Al igual que en Concepción del Uruguay —donde también funcionan Voy Mensajería y Voy Remises— la firma local suma un nuevo paso importante: la adquisición de Mensajería Aktiva, que hasta ahora operaba en Italia 17.

Desde esta semana, todas las líneas de Voy y las recientemente incorporadas funcionan unificadas en las oficinas de San Martín 810, permitiendo optimizar la atención y centralizar los pedidos. “Queremos llegar a más clientes y seguir generando trabajo”, señalaron desde la empresa, que hoy cuenta con más de 70 cadetes preparados para cubrir la demanda diaria.

La firma agradeció a quienes la eligen día a día y extendió una invitación a comercios, casas de comida, heladerías, emprendedores y vecinos que utilizan el servicio para que conozcan sus propuestas y facilidades. Entre ellas, disponen de cuenta corriente, facturación y todas las habilitaciones municipales y de tránsito requeridas.

El servicio funciona de lunes a sábado de 8 a 00, y domingos y feriados de 9 a 00. Líneas disponibles para llamadas o WhatsApp: 3446 613010 / 3446 623745 / 3446 646413. Líneas fijas: 3446 425213 / 3446 432166.