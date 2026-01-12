Una persona resultó lesionada tras el vuelco de una camioneta ocurrido en la Ruta Nacional N.º 12, a la altura del ingreso a la Escuela Almafuerte en la madrugada de este lunes. La víctima fue asistida por el servicio de emergencias y derivada al hospital de cabecera en Paraná.

El siniestro vial movilizó rápidamente a una unidad del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná y al personal del 107 Emergencias. Tras recibir las primeras atenciones en el lugar, el herido fue trasladado al Hospital San Martín para una evaluación más exhaustiva de sus lesiones.

Para asegurar la zona, los bomberos procedieron al corte de energía del vehículo volcado y realizaron tareas de prevención y resguardo sobre la calzada. El operativo contó con el apoyo de efectivos de la Comisaría de La Picada y móviles del 911, quienes trabajaron para ordenar el tránsito y garantizar la seguridad vial.