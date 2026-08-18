La vuelta del fin de semana largo demandó de mucha paciencia para los turistas y visitantes que desde Gualeguaychú volvían a Buenos Aires, ya que las obras en zona del puente Mitre del complejo Zárate-Brazo Largo, produjeron colas de más de 20 kilómetros, y retrasos de más de dos horas.

El problema se generó en sentido Entre Ríos hacia Buenos Aires, en el puente Mitre, del Complejo Zárate- Brazo Largo.

La empresa Autovías del Mercosur informó que habría demoras por obras entre los kilómetros 83 y 90 de la ruta nacional 12, donde quedó reducida la calzada y ello originó las demoras.