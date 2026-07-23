Luego de una semana con lluvias, tiempo inestable y cielos nublados, el pronóstico para Gualeguaychú y alrededores indica que este viernes estará mayormente nublado durante la mañana, pero con probabilidad de que asome el sol hacia el mediodía y primeras horas de la tarde.



Al atardecer y por la noche, la nubosidad se mantendrá variable, dando paso a un sábado con mayores probabilidades de presentarse soleado durante buena parte de sus horas de luz.



El domingo, en cambio, se anuncia por el momento parcialmente nublado, pero sin lluvias pronosticadas.



En cuanto a las temperaturas, este viernes se esperan mínimas en torno a los 12 grados y máximas que alcanzarían los 17 grados por la tarde. Para el sábado se prevé un mayor contraste: 9 de mínima y hasta 19 de máxima. El domingo, en tanto, mantendrá valores similares y con mínimas más cálidas.