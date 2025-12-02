Durante la celebración se realizará además la bendición del pesebre y de las aguas del río Gualeguaychú, acompañando un momento de encuentro, fe y comunidad que cada año convoca a cientos de personas.

El árbol, de 11,5 metros de altura, cuenta con 48 riendas iluminadas con 15 luces cada, de las cuales 24 riendas tendrán focos con luz cálida blanca y 24 con luz LED verde, y una estrella de 2, 5 metros, cuyo contorno está completamente iluminado con tiras LED, conformando una figura imponente y luminosa que destaca sobre el paisaje ribereño.