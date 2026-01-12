Luego de jornadas con temperaturas agradables, el pronóstico del tiempo para Entre Ríos anuncia una semana de notable calor y cielo despejado o parcialmente nublado. Las temperaturas superarían holgadamente los 30º y un dia podría llover.

Este lunes continuaría el retorno del calor que había dado cierto alivio durante algunas jornadas. Se esperan mínimas en torno a los 20º y máximas que podrían alcanzar los 35º en Gualeguaychú, con cielo despejado y algo nublado.

El martes el viento de leve a moderado procedente del norte podría acarrear más calor, pero el pronóstico oficial anticipa una jornada de cielo nublado, lo que calmaría las temperaturas, que alcanzarían niveles máximos de hasta 33º.

El miércoles se espera una jornada de cielo parcialmente nublado, con vientos moderados desde el noreste. Las temepraturas se ubicarían entre 20º de mìnima y 32º de máxima.

El jueves podría reaparecer la inestabilidad. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa probabilidad de lluvias y tormentas aisladas a lo largo de todo el día en todo Entre Ríos. Las temperaturas podrían exhibir un pequeño alivio con el agua. Se anuncian máximas de 26º para las franjas centro y norte de la provincia y algo superiores, de hasta 30º, para el sur.

El viernes regresaría el cielo parcialmente nublado y nuevamente más calor para terminar la semana, con mínimas a partir de 20º y máximas superiores a 30º.