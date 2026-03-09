El fútbol argentino retomará la actividad esta semana después de varios días sin partidos oficiales. La Liga Profesional confirmó el cronograma de la fecha 10 del Torneo Apertura 2026, que marcará el regreso de la competencia tras la interrupción que obligó a suspender la jornada anterior.

Tras el paro, la organización definió la programación completa de partidos. De esta manera, el fútbol argentino volverá a tener acción desde el martes 10 de marzo con encuentros correspondientes a las zonas A y B.

Los equipos regresarán a la competencia con partidos importantes para la tabla de posiciones y con varios cruces atractivos en el arranque de la jornada.

La fecha comenzará el martes con cuatro encuentros programados. En el primer turno, Tigre recibirá a Vélez en un partido interzonal, mientras que Independiente será local frente a Unión por la Zona A.

Más tarde se disputarán otros dos encuentros. Sarmiento jugará ante Racing por la Zona B y Newell’s recibirá a Platense en Rosario.

El regreso del fútbol argentino permitirá a los equipos retomar el ritmo de competencia luego de varios días sin actividad oficial.

Boca y San Lorenzo, uno de los duelos destacados

La programación continuará el miércoles con cinco partidos. Banfield enfrentará a Gimnasia, Argentinos Juniors jugará ante Rosario Central y uno de los encuentros más atractivos será el cruce entre Boca y San Lorenzo.

La jornada también incluirá los partidos entre Independiente Rivadavia y Barracas Central, además de Atlético Tucumán frente a Aldosivi.

River visita a Huracán

El jueves se disputará otra tanda de encuentros con varios duelos relevantes para el desarrollo del torneo. Deportivo Riestra enfrentará a Gimnasia de Mendoza y Defensa y Justicia jugará frente a Central Córdoba.