Después de dos años, regresa el Torneo Asociativo de Primera División, el histórico certamen del básquet local. Esta temporada, la competencia llevará el nombre de “Mica Romani – Beto Grecco” en ambas ramas.

La actividad comenzará el sábado con la primera fecha del femenino. Los encuentros se repartirán en dos escenarios: en el estadio Oscar Capurro de Gualeguay, Centro Bancario recibirá a Central Entrerriano, mientras que en el “Luis César Spiazzi” de Urdinarrain, Luis Luciano enfrentará a Juventud Unida. Ambos partidos comenzarán a las 21 horas.

El domingo arrancará el torneo masculino. En Gualeguaychú, el estadio “Marangatú” será escenario de dos encuentros: a las 19, Racing se medirá con Luis Luciano, y a las 21, Neptunia enfrentará a BH de Gualeguay. En la vecina localidad, Centro Bancario recibirá a Juventud Unida en el “Capurro” desde las 20 horas.