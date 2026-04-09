BÁSQUET
Vuelve el Torneo Asociativo de Primera División con homenaje a Mica Romani y Beto Grecco
Tras dos años de pausa, el histórico certamen del básquet local regresa con cuatro clubes en la rama femenina y seis en la masculina.
Después de dos años, regresa el Torneo Asociativo de Primera División, el histórico certamen del básquet local. Esta temporada, la competencia llevará el nombre de “Mica Romani – Beto Grecco” en ambas ramas.
La actividad comenzará el sábado con la primera fecha del femenino. Los encuentros se repartirán en dos escenarios: en el estadio Oscar Capurro de Gualeguay, Centro Bancario recibirá a Central Entrerriano, mientras que en el “Luis César Spiazzi” de Urdinarrain, Luis Luciano enfrentará a Juventud Unida. Ambos partidos comenzarán a las 21 horas.
El domingo arrancará el torneo masculino. En Gualeguaychú, el estadio “Marangatú” será escenario de dos encuentros: a las 19, Racing se medirá con Luis Luciano, y a las 21, Neptunia enfrentará a BH de Gualeguay. En la vecina localidad, Centro Bancario recibirá a Juventud Unida en el “Capurro” desde las 20 horas.