En medio de la tensión cambiaria, el ministro de Economía, Luis Caputo, regresa a la Argentina luego de negociar con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, el paquete de rescate para después de las elecciones del 26 de octubre.

Fuentes oficiales del Ministerio de Economía confirmaron a Infobae que este jueves regresa el ministro Luis Caputo a la Argentina, luego de estar una semana en Estados Unidos negociado el paquete de rescate prometido por el gobierno de Donald Trump.

“Durante su estadía aquí en Washington, continuaremos nuestra productivas discusiones sobre las diversas opciones que el Tesoro tiene preparadas para apoyar las fuertes políticas de Argentina”, escribió en X, Bessent el lunes pasado.

Según pudo saber Infobae, Caputo y Bessent cerraron los términos del salvataje financiero y Trump haría el anuncio oficial cuando reciba a Javier Milei en la Casa Blanca el próximo martes 14 de octubre.

En la hoja de ruta, en línea con el primer tweet de Bessent, habría un swap por USD 20.000 millones que concederá Estados Unidos a la Argentina por medio del Fondo de Estabilización Cambiaria que administra la Secretaría del Tesoro.

Estados Unidos dispondrá de sus Derechos Especiales de Giro (DEG’s), que le fueron distribuidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI), en un monto valuado en USD 20.000 millones. Los cuales se girarán al BCRA a medida de las necesidades de la Argentina.