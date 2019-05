Vuelven a acusar a la hija tatuada de Tinelli de realizar un descarado plagio

¿VIERON LA FOTO DE MILEY CYRUS SONÁNDOSE LOS MOCOS CON UNOS DÓLARES? ¡NOS LA AFANARON! ¡ACÁ TENEMOS LA ORIGINAL! pic.twitter.com/1BX6wI7Btf — Juan Faerman (@JuanFaerman) 6 de mayo de 2019

La hija del conductor de ShowMatch presentó las primeras imágenes de su nuevo clip musical, pero no todo salió como imaginaba porque enseguida todos le vieron un parecido muy sospechoso con una cantante top estadounidense. Candelaria Tinelli revolucionó las redes sociales al publicar en su cuenta de Instagram unas llamativas fotos en la que se la puede ver secándose las lágrimas y limpiándose la nariz con un billete de 100 dólares. La imagen en cuestión – donde está además lookeada como una "reina de belleza"- adelanta lo que será su nueva tema musical: "Hater Queen". Según contó la hija de Marcelo Tinelli, la canción estará dedicada especialmente a quienes la critican en las redes sociales y el equipo a cargo del videoclip estará compuesto en un 90% de mujeres, dado que –según explicó- en su video anterior solo hubo un 20%. “Me pareció importante llevar mi pensamiento al accionar real", escribió la cantante.Pero si bien muchos apoyaron a Cande, no faltaron tampoco aquellos que decidieron cuestionar una vez más a la hija del conductor de ShowMatch y acusarla, otra vez, de plagio. Y es que tan solo un puñado de días atrás, mucho antes que Cande, la cantante estadounidense Miley Cyrus subió a las redes sociales unas fotos que son casi idénticas a las hechas por la tatuada.En las imágenes que compartió la ex chica Disney en su cuenta de Instagram se la puede ver también limpiándose la nariz con un billete de 100 dólares para celebrar que Billy Ray Cyrus, su papá, llegó al puesto número 1 de iTunes con el tema "Old Town Road" del rapero Lil Nas X. “Cuando tu papá es # 1 en iTunes con @lilnasx”, escribió la artista internacional.Pero está no es la primera vez que acusan de plagio a Lelé. En septiembre del año pasado, presentó el videoclip musical de su tema titulado "Yo". "Quiero hacerte entender que tengo mucho más adentro", reza un fragmento de la melodía que cosecho tanto elogios como críticas. Y es que el video es muy similar, por no decir idéntico, al que protagoniza la cantante Christina Perri. En el clip, la hija de Marcelo Tinelli luce un conjunto color beige desde distintos ángulos, al igual que la artista estadounidense durante el video musical de su canción “Human”.Lo cierto es que el video de Perri fue publicado en 2014 y ya suma en Youtube más de 176 millones de reproducciones. En ambos clips, las dos cantantes aparecen sin tatuajes y muestran su figura desde diferentes lugares para luego quitarse esa capa de piel y mostrarlos.Las críticas, claro está, no se hicieron esperar y un gran número de usuarios le hicieron saber a Lelé sobre el gran parecido entre ambos videos musicales. "Qué lindo homenaje a Christina Perri”; "Dice Perri que te salió bárbara la copia”; “Igual a Human de Perri. Lo mismo con otras palabras y alguna cosa como para no ser tan obvia”, fueron algunos de los comentarios que había recibido. Al mismo tiempo, hace tres años, Rebecca Fox –quien fuera la “musa” inspiradora de Cande- tildó a la it girl de “loca” y la acusó de robarle los diseños de sus tatuajes. En aquella oportunidad, la inglesa se indignó cuando se dio cuenta de que Candelaria se había inspirado en muchos de sus dibujos en tinta. “Esa chica que me copió los tatuajes del cuello y de la cara hizo que me cerraran la cuenta”, fue uno de los mensajes de Fox en las redes.