El mundo de la música se encuentra revolucionado ante el regreso de Los Piojos, la banda encabezada por Andrés Ciro Martínez que volverá a juntarse tras 15 años de ausencia.

Al mismo tiempo, Charly García anunció la presentación en los próximos días de su último trabajo “La lógica del escorpión”, con la presencia de artistas de renombre que acompañan al “maestro”.

Sin embargo, esto no sería lo último que sorprenderá a los fanáticos del rock nacional y el 2025 podría iniciar con el regreso de un artista de peso propio, como lo es el Pity Álvarez.

Fuentes cercanas al artista aseguran que el ex líder de Viejas Locas e Intoxicados está ensayando con una nueva banda.

Aunque no hay confirmaciones oficiales, se rumorea que ya tiene en mente el lugar donde podría realizar su tan esperado regreso. Lo que sí está claro es que no será con ninguna de sus viejas bandas, sino con una nueva formación que lo acompañará en esta nueva etapa.

“Amistad eterna”: el último trabajo de Pity Álvarez

"Amistad Eterna" es una canción que destaca los valores de la amistad, la fraternidad y la hermandad. Charly Seta, vocalista de Do Neurona, compartió cómo surgió la colaboración: "Cuando escribimos esta canción junto a Lupe Laterza, no podía dejar de imaginar la voz de Pity. Sentía que su presencia era esencial. Cuando hablamos y le propuse la idea, él no dudó: 'Grabémosla ya', me dijo.

Es un amigo de toda la vida, un referente de nuestra música que siempre nos apoyó. Para Do Neurona, haber hecho esta canción con Pity Álvarez y Felipe Barrozo en la producción es un verdadero orgullo".