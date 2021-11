Wanda llamó a la China Suárez y hablaron sobre el encuentro con Icardi en París

Hace pocas horas, mientras el delantero del PSG intenta reconquistar a Wanda, recrudeció una nueva crisis. La información que Nara habría recibido por parte de un ex amigo de la China, en donde le contó con lujo de detalles todo lo que sucedió en el encuentro entre el futbolista y la actriz, caló hondo en el ego de la mediática.

china bonita.JPG

Por eso, entre el enojo, los celos y la tristeza, Wanda dejó París y se fue a Milán juntos a sus hijas. Hasta el momento, lo que ella sabía era que su marido había intercambiado mensajes con la China y nada más. Cuando le lanzó, indignada, que la actriz había viajado a Francia, Icardi le contestó a Nara: "¿Y qué culpa tengo yo de que haya venido?".

El problema vino después. Wanda continuó con la profunda indagatoria. Haciendo gala de sus dotes de entrevistadora, fue agobiando a Icardi, que admitió que se había encontrado con Suárez. Según Yanina Latorre, la vocera de Nara, fue que el delantero le dijo la verdad. "Lo que Mauro después le contó a Wanda es que fue al hotel para no quedar 'como un gil', pero que sólo hubo un beso porque él volaba de fiebre", detalló Latorre.

wanda nara

Y entonces, la esposa de Gambetita Latorre y panelista de Los Ángeles de la Mañana, completó sobre el enojo de Wanda y el encuentro de Icardi y la China en París: "Volaba de fiebre, pero como ella ya estaba en el hotel, fue 'para no quedar como un boludo'. Por eso, cuando Wanda escuchó esto, se volvió a ir".

Ahora se sumó un capítulo revelador. Y es que Wanda llamó por teléfono a la China para saber toda la verdad. Le preguntó sobre el comienzo del affaire, le consulto si es cierto que le llevó una camiseta del PSG de regalo y si era verdad que se encontrar en la habitación de un hotel.

icardi

El dato lo consiguió la locutora Paula Varela, quien afirmó que la China le confirmó todo a Wanda. “Es cierto. Es cierto estuve con tu marido”, le habría dicho la China a Wanda. Y,según la información de Varela, Suárez le agregó: “Pero quedate tranquila. No llegamos a hacer nada porque Mauro no pudo”.

Esa charla habría sucedido pocos días después del estallido del escándalo. De hecho, ese llamado telefónico entre Wanda y la China habría sido determinante para pedirle el divorcio. Y así pasó. El lunes siguiente al escándalo en Instagram, cuando Wanda escribió “otra familia que te cargaste por zorra”, la pareja firmó los papeles de división de bienes.

china suarez

Por su parte, Latorre agregó más información al supuesto encuentro. En LAM dijo que la información se la pasó un petisero, que es amigo de Icardi y lo cubrió cada vez que el delantero quiso engañar a Wanda. Lo que no se sabe si esto sucedió solo con Suárez.

Según el relato de Yanina, lo que sucedió coincide con lo que la China le dijo a Wanda. “Hace unos días vengo hablando con un petisero que estuvo de alguna forma encubriendo a Icardi y me contó que cuando se encontraron en el lujoso hotel de París, la China y Mauro sólo se llegaron a dar un apasionado beso ya que él estaba con unas líneas de fiebre y no quería contagiarla de nada”, afirmó la panelista.

china wanda mauro

Y agregó: “Repito, está es información que me llega, no sé si Wanda está al tanto de esto, pero el petisero me asegura que se encontraron se besaron y él después se terminó yendo porque tenía fiebre. A Wanda le llegaron muchos mails con lujo de detalle. Detalles que solo podrían saber la China e Icardi. Un amigo de la China llamó a Wanda y le dijo que ella estuvo ese famoso fin de semana en París en un hotel, y que Icardi le habría pagado el pasaje”.