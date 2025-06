Mauro Icardi suma una nueva polémica en su historial luego de que se conociera una cruel teoría que habría tenido con uno de sus perros familiares. A través del cronista de LAM Santiago Riva Roy, Wanda Nara reveló que el futbolista habría quemado a una de sus mascotas en una parrilla.

El cronista Riva Roy se encontraba haciendo guardia en las afueras el Chateau Libertador, domicilio de la empresaria, cuando informó la reciente información que le habría mandado Nara desde Ibiza.

“Te quiero sumar un dato que es muy escandaloso. Lo último que te voy a contar te va a poner los pelos de punta. Estamos en el Chateau, donde fue aquella noche en la cual Mauro trajo a las nenas, molesto, porque estaban con las mascotas. Mauro a las nenas las amenazó con tirar las mascotas en avenida Del Libertador”, contó el notero.

Rápidamente, Yanina Latorre salió al cruce y sostuvo que debe ser una de las exageradas mentiras de Wanda.

Y luego, Roy reveló el supuesto secreto más cruel del futbolista: “Yo no sé si me está operando, pero Wanda me acaba de autorizar a contar que dice que cuando murió uno de los perros de la familia, un weimaraner, Mauro lo quemó, lo prendió fuego en la parrilla y las nenas y Mauro lo vieron".



Y opinó ante la devastadora revelación: “Ojalá que sea mentira esto y que Wanda me esté mintiendo y me esté operando”.

La mascota en cuestión sería Coco, un weimaraner color gris, que la familia adquirió en 2017 y murió dos años después. El futbolista había lamentado la muerte de su perro en el 2019 y le dedicó un sentido posteo en sus redes sociales.

“Gracias mi fiel amigo, gracias por todos los momentos vividos, fuiste el primero en llegar y te nos fuiste tan pronto, pero seguramente allá donde estés estarás bien y siempre estarás entre nosotros porque tu recuerdo no se borrará nunca. Te queremos mucho Cokito. Tu familia”, escribió.

Fuente: Noticias Argentinas