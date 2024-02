Wanda Nara estuvo como invitada especial en el programa Sería Increíble, ciclo que se emite por el canal de streaming Olga, y en medio de una larga entrevista dio un adelanto de lo que será su próximo y tercer tema: Tóxica. En noviembre del año pasado, Wanda lanzó oficialmente su carrera como cantante y sacó dos canciones, la primera fue Bad Bitch y hace poco presentó O bicho vai pegar un tema donde cantó en portugués y lo filmó en una favela de San Pablo.

La cantante anunció que llega Tóxica y en diálogo con Damián Betular, Nati Jota, Homero Pettinato y Eial Moldavsky adelantó los primeros segundos de la canción y algunas estrofas del tema. “Un pedacito... no está escuchando nadie, se cortó el vivo, vos mandale”, le pidieron los conductores del ciclo. En ese sentido, Wanda comenzó a reproducir la canción. Se escucha la melodía y su voz que dice: “¿Querías que te llame? Te estoy llamando, ¿por qué no respondes?”. Luego sigue diciendo: “¿Querías que cambie, ahora sabes qué? No cambio nada y te bloqueo... Tóxica”.

Sin dudas todo lo tiene pensado, y nada es casualidad, todo lo que va transcurriendo en su vida, minuto a minuto es utilizado para inspirarse. Por supuesto que ella reconoce que está rodeada de un equipo que ante cualquier sugerencia que ella tenga, sabe que tiene cubiertas las espaldas. Recordó en la entrevista con el equipo de “Olga” que cuando se le ocurrió su línea de maquillaje parecía para muchos una locura porque era plena pandemia, pero lo logró y con tiempo pudo instalarse, y alcanzó tener su propia línea de makeup y venderla en diferentes locales. Por otro lado contó que venció al mundo machista europeo que tuvieron que aceptar que ella misma es la que negocia los contratos de su esposo en los diferentes equipos de fútbol.

Además es Wanda la que fija las pautas para todo tipo de acuerdos publicitarios con las marcas más importantes, no solamente para Mauro Icardi, sino también, cuando las empresas eligen a la pareja para publicitar determinados productos como lo hicieron para el día de los enamorados para una distinguida casa de joyas.

Mientras transcurría la conversación también coqueteó con la posibilidad de subirse a un canal de streaming, pero por ahora está comprometida con las diferentes conducciones, desde la vuelta de Masterchef hasta el reality que está grabando con Darío Barassi, “Love is Blind Argentina”, el reality internacional que va por su quinta temporada en Estados Unidos y que sigue a un grupo de 16 hombres y 16 mujeres que se conocerán a través de cabinas sin contacto visual. Así será el comienzo de las relaciones amorosas, que podrían terminar en matrimonio.

Fuente: Teleshow