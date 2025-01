En medio de la batalla entre Wanda Nara y su expareja Mauro Icardi, la empresaria tomó una drástica decisión: se separó de L-Gante. Si bien los rumores ya indicaban que había una posible ruptura entre ellos, fue la empresaria quien comunicó la noticia este domingo.

“Hoy nuestros caminos se separan, para cuidarnos y focalizarnos en nuestro trabajo y nuestra familia. Mi situación judicial compleja y dolorosa me hizo tomar esta decisión, hoy mis hijos me necesitan y mi tiempo está totalmente abocado a ellos”, afirmó la conductora de Bake Off no bien aterrizó en Buenos Aires luego de su viaje a Punta del Este.

Cabe destacar que, por estos días, las versiones indican que Icardi y la China Suárez estarían viviendo un apasionado romance. Desde que se conoció el affaire que hubo entre ellos cuando el futbolista estaba casado con Wanda, en el 2021, el matrimonio de la empresaria y el jugador del Galatasaray tuvo una ruptura que no pudo volver a reconciliar. Aunque lo intentaron, Wanda decidió hace unos meses separarse definitivamente del padre de sus hijas, Francesca e Isabella. En ese contexto, inició una relación con el músico de cumbia 420.

Captura de pantalla a las stories de los protagonistas tras la separación.

Pero los días pasaron, la conductora viajó a Uruguay por motivos laborales y sorprendió que Elián Valenzuela no la acompañara. Los rumores de crisis en la pareja se acrecentaban, mientras que el vínculo de Icardi con la actriz se afianzaba. La relación entre Eugenia y Mauro dejó de ser solo un rumor para consolidarse como un tema de interés público. Este vínculo también incluyó a las hijas de Wanda en un contexto marcado por las tensiones entre el jugador y su exesposa.

Un video compartido en redes sociales durante este sábado mostró a la actriz junto a las niñas y sus propios hijos en un supermercado. Las imágenes, que parecían reflejar una salida común, tomaron otro significado debido a la situación familiar de los involucrados. La China Suárez, con un carrito de compras, caminaba con los menores a su alrededor.

Los comentarios en redes sociales se centraron en criticar a la artista, calificándola como provocadora. Algunos usuarios la señalaron por involucrarse con las hijas de Icardi y Nara, con frases como “Es un montón lo que hace” y “¿Alguien quiere pensar en las nenas?”. Otros cuestionaron si era apropiado exponer a las niñas a este tipo de situaciones, sugiriendo que se trataba de una decisión impulsiva.

Vicky Braier, conocida como Juariu, aportó su análisis característico en redes sociales, centrando la atención en detalles que indicarían la cercanía entre Mauro Icardi y la China Suárez. A partir del video del supermercado, Juariu destacó coincidencias que relacionaban publicaciones de ambos protagonistas.

Una de sus observaciones más comentadas incluyó una captura de una historia de Icardi, donde posaba frente a una chimenea encendida. En la repisa, se veía un cuadro de estilo mexicano que también había aparecido en una foto publicada por Suárez en su cuenta personal. Estas “pruebas contundentes”, como las calificó Juariu, alimentaron aún más las especulaciones sobre la relación.

La investigación en redes por parte de Juariu, con su estilo minucioso, contribuyó a viralizar el tema, generando más debate sobre la dinámica entre Icardi, Suárez y las hijas de Wanda Nara.

Todos estos detalles agudizaron la profunda angustia de Wanda, quien en diálogo con Ángel de Brito, expresó la semana pasada que “se encontraba muy triste”. Al aire de LAM (América), la conductora contó que la casa que había comprado su expareja era la misma que ella había insistido en adquirir un tiempo atrás, y que él no había querido. Además, Wanda contó que Icardi le pidió en innumerables ocasiones recomponer su pareja, e incluso llegó a amenazarla con entablar una relación sentimental con la China Suárez si ella no accedía, según las propias palabras de la conductora.

