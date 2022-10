La mediática salió a defenderse por las acusaciones sobre su rol como representante del delantero del Galatasaray.

Durante el fin de semana, Wanda Nara visitó un shopping de Avellaneda para recorrer su tienda de makeup “Wanda Cosmetics”, donde recibió mucho cariño por parte de las personas que se conglomeraron para sacarse una foto con ella o simplemente verla. Allí, habló con la prensa y contestó varias preguntas. Y varias de ellas estuvieron referidas a su trabajo en Europa y su relación contractual con su expareja, Mauro Icardi.

“Lo único que me falta es ponerme los botines y entrar a la cancha”, respondió picante Wanda en un móvil con Implacables (elnueve) ante las críticas que recibe por su rol como representante de Icardi.

La empresaria reafirmó que, en la actualidad, es la “única” manager del delantero del Galatasaray y que él “tiene un contrato económico que no tienen más de la mitad de los jugadores de la Selección Argentina”. “Mi rol es encontrar el mejor contrato que puedas tener”, expresó Nara con seguridad defendiendo su trabajo.

También, sostuvo: “A veces hay intermediarios, pero hasta con el pase a Turquía fui yo la representante”. La mediática siguió haciéndole frente a las críticas que recibe, y resumió: “Pueden decir lo que quieran, pero mi facturación en Europa es por representación”.

“Él estaba en una situación que quería irse a un equipo nuevo para encontrar otras experiencias y la verdad no creo que haya mucha diferencia del club del que venía y el que está ahora”, dijo. Y ante la pregunta de Pablo Layus sobre si Mauro podría volver a ser el jugador que era antes, Wanda respondió firme: “Depende de él, yo solo me ocupo de los papeles. Como dije, falta que me meta a jugar yo”.

En medio de las polémicas por la separación de Icardi, con quien tuvo a Francesca e Isabella, Wanda contó que los temas económicos ya los resolvieron el año pasado. “Espero que no sea una batalla dura porque yo no pido nada. Trabajo y tengo mis cosas. Cuando me separé la primera vez tampoco pedí nada”, haciendo referencia a su divorcio de Maxi López.

Wanda Nara habló de su familia y tiró una indirecta para Icardi

En la última semana, Mauro Icardi usó su cuenta de Instagram para hacer un vivo donde cuestionó el rol de Wanda Nara como madre. Según el futbolista, los hijos de la mediática están de acuerdo con los reproches que él hizo.

Sin embargo, este domingo Wanda aprovechó el Día de la Madre para reflexionar sobre la maternidad y dejó en claro que no hay nada que le interesa más que el bienestar de su familia. “Feliz día a todas las mamás. No existe amor más incondicional. Por mis hijos doy mi vida como cualquier mamá”, escribió.

Acto seguido, aclaró que si bien ella celebra de acuerdo a la fecha internacional, sintió la necesidad de expresarse para con sus seguidoras de Argentina. “Aunque nosotros festejemos el Día de la Madre en mayo, no quería dejar de saludar a las hermosas madres que me siguen”.