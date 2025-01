En el marco de la causa por amenazas reiteradas y grabaciones no consentidas contra Mauro Icardi, Wanda Nara declaró vía zoom ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 23 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del Dr. Norberto Luis Circo, luego que lo hiciera el futbolista.

En su declaración, Nara expuso que durante los casi 12 años de relación, Icardi instaló cámaras y micrófonos en sus residencias y utilizó el material grabado para intimidarla, situación que también habría afectado a sus hijos y a su familia cercana.

“Como mencioné en la denuncia, la verdad que tengo mucho miedo. Yo, primero, porque soy mamá de cinco chicos y, sobre todo, tengo tres hijos varones adolescentes que también presenciaron las amenazas. ¿Han escuchado? Amenazaba siempre con estas imágenes que él tenía. Él me hizo un montón de amenazas con este tema y con otros. Y a mí lo que me lo que me llevó rápido a denunciar es que todas las amenazas que que él me fue haciendo las cumplió todas en todas nuestras casas, que son bastantes”, aseguró Nara. Además, indicó que personas cercanas a ella comparten su temor: “Muchos amigos y familiares míos saben y están con este miedo de que en cualquier momento pueda aparecer”.

Nara detalló que Icardi instaló cámaras en las propiedades que compartían, incluidas dos viviendas en Milán, Italia, y su actual casa en Santa Bárbara, Argentina, sin su conocimiento. “Mauro siempre fue muy amante de tener cámaras. De hecho, en un departamento que nosotros teníamos en Milán, en dos que teníamos en Milán, tenemos las cámaras que directamente apuntaban a la cama”, explicó. La empresaria sostuvo que estas cámaras grabaron imágenes privadas y que Icardi conserva material íntimo en su celular. “Son casi 12 años de relación, un poco menos entre noviazgo y matrimonio. Y él tiene muchas imágenes, no solo videos. Tiene imágenes de todo tipo y las mostraba en reuniones de amigos. Y a modo de chiste, yo muchas veces siempre me enojaba”.

La modelo afirmó que las grabaciones incluyen videos sexuales tanto de ella junto a Icardi como de momentos en los que estaban separados. “Estas imágenes las han visto en nuestra intimidad hasta amigos y familia, porque se las ha mostrado a mucha gente que está alrededor mío. Hablo de fotos y videos sexuales tanto míos con él como con otras personas en momentos que estuvimos separados y peleados. Él siempre siguió filmándonos”, aseguró.

Además, Nara denunció que en su vivienda de Santa Bárbara descubrió dispositivos de vigilancia sin su conocimiento. “Me pasó acá en Argentina, en mi casa de Santa Bárbara, que es donde vivo con mis hijos, de encontrarme con cámaras, con micrófonos que yo no sabía que existían y que él tenía. El único que maneja esas cámaras es él. Muchas las tiene en su teléfono todo el tiempo, abiertas de cada casa... hay una casa que tenemos 60 cámaras y todas esas aplicaciones de las cámaras siempre las manejó”, declaró.

También afirmó que Icardi utilizaba este material para intimidarla. “Él sabe editar, sabe cortar los pedacitos. Me las mandaba en forma de amenaza. El pedacito justo como diciendo ‘mirá lo que tengo’. Y a veces lo mandaba en Bombita (Nota: se refiere a una función para que el video se pueda ver sólo una vez)”, relató.

Wanda Nara también acusó a Icardi de mostrar material privado en reuniones y redes sociales, buscando afectar su imagen pública y su carrera. “Vos sabés que él subió imágenes hace poco de acá, en mi casa en Santa Bárbara, medio mal, destruida, sabiendo que yo trabajo con mi imagen”, denunció. En otro episodio, afirmó con mucha angustia en la voz que el futbolista la grabó desnuda tras ingresar al baño sin su permiso: “Yo ese día, es verdad que me entré a bañar y él me filmó también desnuda acá, en Santa Bárbara”. Y reiteró sobre el mismo hecho: “Después de haber estado separados, él entró al baño, abrió la puerta y me filmó. Y él no subió esa parte, pero la tiene”, aseguró.

Wanda también expresó que los episodios de amenazas y control han afectado profundamente a su familia. “Mi mamá es otra persona que está con mucho miedo, no duerme tranquila”, afirmó. Además, indicó que su decisión de regresar a la Argentina se debió, en parte, a la necesidad de sentirse más segura: “La decisión de venirme a Argentina un poco fue esa, sentirme contenida en mi país”.

Por último, Wanda Nara denunció que Icardi también ejerce violencia económica. “Mi trabajo ahora y el sustento de mi familia... porque también está ejerciendo una violencia económica”, sostuvo.

En el día de ayer, luego de escuchar a las partes, el juez Norberto Circo confirmó las medidas restrictivas contra Mauro Icardi en el marco de la causa por resistencia o desobediencia a la autoridad y amenazas.