Siempre muy pendiente a las consultas de sus seguidores en las redes sociales, Wanda Nara suele abrir una caja de preguntas para dialogar y revelar distintos aspectos tanto de su vida doméstica como la profesional. Así fue que contó que se vienen nuevas aventuras laborales en la tele. En sus Instagram Stories compartió la respuesta que le dio a un internauta que le consultó: “¿Volvés a la televisión argentina?”

“Sí, la semana pasada firmé contrato con Telefe por un par de años, así que estoy muy feliz”, comenzó respondiendo Wanda en un video que grabó en modo selfie. “Se vienen muchos proyectos nuevos dentro de muy poquito se van a enterar y vuelvo a la televisión argentina”, contó a continuación. Y sin dar mayores detalles, reveló algo de lo que se vendrá: “Siempre en el rol de conductora y con un proyecto que a mí me gusta mucho”.

Recientemente, Wanda hizo su debut triunfal en Ballando con le Stelle, la versión italiana del reality Bailando con las estrellas que se emite por la RAI con la conducción de Milly Carlucci. Y, en una charla de backstage que mantuvo en el idioma de esa tierra, explicó cómo fueron sus últimos días en la Argentina, cuando se confirmó que tenía un problema de salud, y por qué decidió aceptar el desafío de participar de ese programa.

Allí, la exconductora de Masterchef Argentina (Telefe) contó que había estado seis meses al frente del ciclo y que, cuando terminó, recibió un premio muy importante en este país: el Martín Fierro como revelación, galardón que en realidad recibió por su trabajo como jurado en ¿Quién es la Máscara?. Luego agregó que, al día siguiente, se fue a hacer una serie de estudios de rutina previos a su viaje a Milán. “Allí me salieron valores un poco extraños”, señaló.

La empresaria recordó la repercusión que su problema de salud había tenido en los medios, cuando ella todavía no había hecho ninguna referencia al tema. Y contó que sus hijos estaban tristes por todo lo que escuchaban. “Cuando me llegó la propuesta del Bailando, obviamente, ya se había estabilizado la situación. Así que le pregunté a los médicos, porque estoy haciendo un tratamiento, si lo podía hacer. Y me dijeron que sí, tranquilamente, al cien por ciento”, dijo.