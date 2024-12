El llamado wandagate de hace unos años, volvió a reflotar con más fuerza que nunca. Después de la escandalosa separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi, hace unas semanas, se sumaron hechos que se acrecientan día a día. En la noche del domingo, la empresaria estuvo invitada al living de Susana Giménez, por segunda vez este año, y allí se despachó con todo contra su exmarido, y también contra Eugenia la China Suárez, a quien acusó de “haber destruido su familia”.

Cabe recordar que la crisis en el matrimonio de Nara e Icardi se desató en 2021, cuando se conoció la información que la actriz había tenido un romance en Paris con el futbolista del Galatasaray. Desde ese momento, las separaciones entre ellos fueron intermitentes y, aunque lucharon por sostener la pareja, hace unas semanas decidieron ponerle punto final. En ese contexto, Wanda le hizo una denuncia por desalojo al padre de sus hijas Francesca e Isabella para que se retire de la casa del barrio privado Santa Bárbara, en Nordelta, y previamente del departamento del barrio de Núñez. Por su parte, este lunes el jugador también la denunció a su exesposa por estafa procesal luego de la entrevista que dio anoche en el programa de Telefe a través de su equipo legal que integran Lara Piro, Elba Marcovecchio y Guadalupe Guerrero. La defensa argumentó que la denuncia por estafa procesal tiene sustento porque la mediática asegura en un expediente ante un juez que vive en el edificio Chateau, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y pide excluirlo de ahí, y ante otro juez en Tigre asegura que su nueva residencia es en Santa Bárbara, para que tomen la misma medida.

En este contexto, en horas de la tarde de este lunes Wanda compartió en sus historias de Instagram unas conversaciones vía Whatsapp que mantuvo con la China Suárez años atrás. Con esas capturas, la conductora de Bake Off Famosos intentó demostrar la relación de amistad que mantenía con la actriz cuando ella y su esposo tuvieron un romance. Pero además, en las charlas íntimas que mantuvieron hablaron de Carolina Pampita Ardohain, exmujer de Benjamín Vicuña, quien por ese tiempo era la pareja de la China.

Los chats privados entre Wanda Nara y la China Suárez hablando de Pampita (Instagram)

En una de ellas, la relación cercana quedó evidenciada con una foto que Eugenia le mandó a Wanda, en donde se la veía junto a Marley de viaje por Europa. Más adelante, las conversaciones fueron aumentando de tono cuando se lee que la China se refiere a Pampita. “Es Luciana, ella estaba en el motorhome y vio que era mentira. Y le dijo a Benja que sabe que ella (Pampita) mintió pero que es su amiga y que está loca”, se pudo leer en un chat de la China, en el que le cuenta detalles pasados del escándalo que ocurrió cuando inició su relación con el actor, quien supuestamente todavía estaba en pareja con Pampita.

“No puedo hacer nada. Que venga y se deprima solita en un hotel. Benja sufre. Es padrazo. En Buenos Aires están mucho con nosotros. Qué bueno que estés con un hombre que ama a tus hijos. No hay muchos así. Benja es igual”, opinó la actriz sin filtro. Acto seguido continuó: “El más grande se quiere venir a vivir con nosotros, ya lo planteó. Tu mejor consuelo es tu familia. Y que sos feliz”, se pudo leer del chat que Wanda filtró sobre su conversación privada con la actriz.

La China Suárez habló sobre Pampita con Wanda Nara y la empresaria filtró los chats por Instagram (Instagram)

“¿Y ahora estás bien con ella?”, le preguntó Wanda a la China sobre su relación con Pampita. “Jamás”, fue su respuesta inmediata. “Jamás la voy a perdonar hasta que diga públicamente que mintió”, siguió. “A mí me ahorcó, me quería matar, y no dije nada porque Benja me lo pidió por los hijos. Aunque después cuando él se dio cuenta lo mala que era nos arrepentimos. Pero Dios todo lo ve. A mí me da igual que la gente me quiera. No hago nada para aparentar”, agregó.

El diálogo privado que mantuvieron Wanda Nara y la China Suárez sobre Pampita (Instagram)

En otro de los chats, la actriz se refirió a cómo era su día a día con los hijos que Vicuña tuvo con Pampita. “Le pagan su pasaje en business, ¿cómo no va a venir? Porque viene con la niñera chilena, que es un amor, pero ella (Pampita) dijo que sin ella no viajan. Una genia, jajaja”, afirmó la China. En ese momento, se leyó que Wanda le preguntó por qué no iba Benjamín a buscar a los chicos. “Él los lleva de vuelta, no puede porque graba todos los días. A mí me da igual. Ella se entierra sola”, concluyó.

Los chats privados entre Wanda Nara y la China Suárez en el pasado sobre Pampita y sus familias (Instagram)

En uno de los últimos chats que filtró la conductora, se puede leer la fecha: 18 de julio de 2018. En este, se destaca la foto de su nena más chica, a la que la China le dedica mensajes de afecto. “Me hace mal. Es la perfección. Isabella y Fran, no podés tener hijos tan lindos”, cerró la actriz junto a un emoji de un corazón rojo.