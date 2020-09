Wanda Nara fue acusada en Italia de "sexualizar" a su hijo

“Quiéreme mientras se pueda, que la vida es pasajera...”, escribió la esposa de Mauro Icardi, sin imaginar la polémica que se generaría por esta imagen que fue sacada por uno de sus hijos. En Italia, la mediática argentina fue denunciada por “sexualizar” al pequeño, según publicó el portal Corriere dello Sport. La grave acusación la realizó Codacons, una asociación italiana encargada de la defensa del medio ambiente y los derechos de los usuarios y consumidores.

La mencionada entidad lanzó un duro comunicado en el que critican a la hermana de Zaira Nara por dar un mensaje erróneo a través de su cuenta de Instagram, al considerarlo una “forma de violencia hacia los menores y una violación de las leyes sobre la privacidad de los menores”.

El portal Corriere dello Sport aseguró que Codacons decidió iniciar acciones legales contra la esposa de Mauro Icardi

“En las redes sociales reinan raperos e influencers que envían mensajes desviados y muchas veces peligrosos a los más jóvenes. Un ejemplo de mensaje profundamente equivocado es el que dio la conocida influencer Wanda Nara, quien, en los últimos días, apareció en una foto donde su hijo fotografía su lado B, una forma de violencia hacia los menores que ahora se aplica a la estrella de Instagram...", señala el escrito publicado por Codacons.

“Tanto los raperos con sus canciones impregnadas de violencia, como los influencers que mercantilizan su propio cuerpo y la imagen de sus hijos, contribuyen a la difusión de mensajes erróneos que afectan el comportamiento de los jóvenes”, afirma la asociación que ha decidido realizar acciones legales contra Wanda.

Por otra parte, la empresaria estuvo muy preocupada por la salud de su esposo, tras haberse contagiado de COVID-19. Su hija Isabella fue la encargada de confirmar la noticia, al grabar un video en las redes sociales. “Mi papá tiene coronavirus. Yo no tengo, mi mamá no tiene... nadie tiene... solo mi papá porque un jugador lo contagió”, había explicado la menor de apenas 3 años.

“Siempre yo me quedo acá en casa porque no me quiero contagiar y no se puede contagiar porque está el coronavirus. Hay que esperar muchos días para que se vaya el coronavirus”, advirtió la pequeña en la grabación. “Nunca más pueden salir; si quieren salir tienen que ponerse la máscara y si no, no pueden salir nunca más, entienden, chicos”, dijo la menor de la familia ante la cámara. “No es que me voy a quedar en casa para siempre, ustedes se pueden ir pero con la máscara”, aseguró.

Más tarde, Nara publicó una fotografía con sus hijos y su pareja, durante sus vacaciones en Ibiza, acompañada por un mensaje para tranquilizar a sus seguidores y seres queridos en cuanto al estado general de salud de su familia: “Estamos todos bien. Mi resultado es negativo (no tengo Covid) como el de los niños, nuestro estado es bueno. Gracias por tanto amor y preocupación”.