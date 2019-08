Wanda Nara habló sobre el explosivo rumor de que estaría esperando su sexto hijo

Finalmente, llegó la palabra más esperada. Wanda habló con su abogada, Ana Rosenfeld, y fue contundente en su respuesta. “Hablé ayer con ella y me dijo: ‘Decí que no estoy embarazada, Ana. No estoy embarazada’”, fueron las palabras de la mediática a su representante legal.

“Esa foto yo no sé si no es viejísima. No creo que sea actual esa foto porque cuando salió a la luz, ella estaba viajando de Ibiza a Milán. No es el look de Wanda últimamente”, agregó Rosenfeld, en Los Ángeles de la Mañana.

En Italia, la revista Chi aseguró que la modelo, mamá de Valentino (10), Constantino (8) y Benedicto (7) López; y de Francesca (4) e Isabella (2) Icardi, estaría nuevamente embarazada y esperando su sexto hijo.