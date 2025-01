Un mensaje a un ex a las 5 de la madrugada nunca puede salir bien ni derivar en algo positivo. Según Pepe Ochoa -- a esa hora, es decir recién empezando 2025, Wanda Nara decidió escribirle a Mauro Icardi para hacerle la propuesta que puede sacudir y poner patas para arriba al mundo farandulero. Y ya hay una polémica infernal. Tremenda.

Todo sucede cuando se dice, por otra parte, que Icardi y la China Suárez, nada más y nada menos que la mujer más intrigante y deseada del país, están viviendo el comienzo de un romance super star y caliente hasta decir basta. En medio de esa vorágine informativa, Pepe Ochoa, uno de los periodistas mejor informados en cuestiones chimenteras, sorprendió con un dato efervescente y en ebullición.

De acuerdo al chisme que maneja él, Wanda no pudo aguantarse las ganas de escribirle a Icardi y a las 5 de la mañana apretó "enviar" a un texto que decía "Te extraño", frase a la que siguieron dos preguntas bien concretas: "¿Y si volvemos? fue la primera. "¿Sería muy loco?" la segunda. Sin que el futbolista llegara a contestarle, Wanda se auto respondió: "Sí, sería muy loco" le puso. Repetimos: todo esto según Pepe Ochoa.

En Desayuno Americano, mientras tanto, su hermana Damasia -ex coach del Bailando y actual integrante del panel del ciclo que lidera Pamela David- confirmó que "cuando leí eso le escribí a mi hermano y le puse "Pedro, no te creo. ¡No te creo! Mostrame las pruebas porque no entiendo dónde estamos parados". ¿Qué hizo Pepe? Lo contó la misma morocha: "al rato me mandó todo, tengo los mensajes y las capturas".

"Me contó Pedro -así le dice ella a Pepe- que habló con Icardi y que él un poco le confirmó todo, y que le dijo algo así como "yo la conozco muy bien a Wanda y sé que me está buscando". Hacía referencia a un emoji que está usando Wanda con mucha frecuencia en estos días. No es un emoji sexual ni lo que piensan como una berenjena o una mamadera. No, es el emoji de un animal. El emoji de un león".

Icardi, precisamente, tiene un enorme tatuaje de un león que le cubre todo el pecho, por lo que podría interpretarse que está dedicado a quien fuera su marido durante 10 años y con quien tiene dos hijas, quienes en este momento están con su papá y han conocido, según se ha dicho con alguna insistencia, a la China Suárez.