Wanda Nara volvió a mostrarse con Elian Ángel Valenzuela -popularmente conocido por su nombre artístico, L-Gante-. Fue luego de que el músico contara que continúa en contacto con la empresaria de cosméticos, que recientemente anunció su lanzamiento como cantante.

“Ya no la cruzo ni en el baile, se hace la bella; no deja ni un mensaje de texto, se hace la bella; yo no recuerdo ni su foto, no; ¿será que se habrá ido con otro?”, canta el músico, en el tema que eligió bailar junto a Wanda, quien aparece en el video justo cuando L-Gante entona la parte de que se podría haber ido con otro hombre. Y bien podría ser ella, claro, ya que está en pareja y viviendo un gran momento con Icardi.

Por caso, el futbolista ya regresó a Estambul (Turquía) para retomar sus compromisos laborales en el club Galatasaray. Además, está al cuidado de los hijos de su esposa (Constantino y Benedicto, de su matrimonio anterior con Maxi López; y de sus hijas Francesca e Isabella, de su relación actual; mientras que el mayor, Valentino se encuentra en Buenos Aires jugando en River).

“Y si se fue con otro, no me hago historia; todo se borra...”, canta luego L-Gante en el video que revolucionó las redes sociales por su reencuentro con Wanda. Sin embargo, quien había publicado las imágenes luego decidió eliminarlas.

Días atrás, antes de la llegada de Icardi al país, L-Gante había contado públicamente que está en contacto permanente con Wanda, con quien también aseguró que mantuvo un romance en el pasado. “Me hablo seguido con ella. Todo piola, todo flama, todo light”, sostuvo el músico en el programa Crossover, que Julio Leiva conduce en Vorterix (FM 92.1). Además, mostró su teléfono para probar sus dichos, aunque no enfatizó en ninguna conversación puntual.

Mauro Icardi, en tanto, realizó un viaje relámpago a la Argentina para reencontrarse con su mujer, quien antes de llegar a Buenos Aires había estado en Roma ensayando para su próxima participación en la versión italiana del Bailando. Por caso, en las últimas horas mostró que luego de celebrar el Día de la Madre junto a su familia y su hijo mayor, Valentino, tomó un vuelo con destino a la capital italiana para retomar los entrenamientos con su partenaire.

Y una vez que el futbolista regresó a Estambul, volvieron a resonar las versiones de crisis por una foto que ella misma posteó en su canal de difusión de Instagram, nueva vía de comunicación que inauguró hace poco para continuar en permanente contacto con sus casi 17 millones de seguidores. Sin embargo, y aunque ella no se expresó al respecto, hay quienes dicen que se debe a una imagen del backstage de su primer videoclip como cantante, motivo por el cual no tenía su anillo.

En una reciente entrevista que Wanda Nara brindó a las cámaras de Socios del espectáculo, habló de su salud, del tratamiento que realiza a distancia, de los controles médicos que tuvo en Buenos Aires, de su nueva faceta como cantante y también de las reiteradas ocasiones en las que surgieron los rumores de crisis marital.

“Tampoco fui yo. Por eso a veces la gente es mala, que dice que hablo y hablo, pero yo no hablé, contaron ustedes, pero no pasa nada”, dijo sobre su salud, enfatizando que hasta el momento ella no había hecho declaraciones públicas. En tanto, indicó que “todo bien” con respecto a los controles que se realizó en el país. Y se refirió a la visita de Icardi y las versiones de separación. “Mil veces, mucho tiempo que dicen esas cosas, ya estoy acostumbrada”, se mostró resignada.