A pocos días de las elecciones legislativas, Wanda Nara sorprendió a sus seguidores al contar que fue convocada para ser presidenta de mesa el próximo domingo.

La conductora mostró la notificación oficial en sus historias de Instagram. En la imagen se ve la designación de la Justicia Electoral y la mediática escribió: “Este domingo, a cumplir con el deber cívico”.

De esta forma, quienes estén registrados para votar en la mesa donde fue asignada la influencer, seguramente la vean en el rol de garantizar que la jornada electoral transcurra con normalidad.

Las autoridades de mesa, tanto presidentes como vicepresidentes, son seleccionadas de manera aleatoria por la Justicia Electoral y están obligadas a permanecer allí durante todo el día, desde la apertura del establecimiento hasta la finalización del escrutinio.

De acuerdo a lo que establece la Justicia, la Secretaría Electoral de cada uno de los juzgados federales con competencia electoral realiza un sorteo para determinar dos autoridades por mesa, que deben ser notificadas con al menos un plazo de 30 días antes del día del sufragio.