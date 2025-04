La apertura de un perfil en OnlyFans por parte de Wanda Nara podría desembocar en un conflicto legal y financiero. Mientras la conductora promociona su nueva cuenta con contenido para adultos, trascendió que parte del material ya fue filtrado en otras plataformas y que, además, podría estar obligada a reembolsar dinero a quienes pagaron suscripciones más altas en las primeras horas del lanzamiento.

El escándalo creció en las últimas horas tras las declaraciones de Yanina Latorre en el programa Sálvese quien pueda (América TV), donde explicó que algunos usuarios que pagaron la suscripción inicial de USD 50 ya comenzaron a exigir la devolución de la diferencia, luego de que el precio fuera rebajado primero a USD 19 y luego a USD 10.

“Lo que no sabe Wanda, porque está mal asesorada, es que la gente que pagó USD 50 puede pedir el resarcimiento. Tiene que devolverles los 40 dólares que pagaron de más”, advirtió la conductora, que también precisó que la plataforma OnlyFans no asume ese reintegro, por lo cual el monto saldría del propio balance de la mediática. “Le van a descontar toda la gente que reclamó la diferencia cuando hagan la liquidación”, agregó.

Parte del contenido exclusivo de Wanda Nara en OnlyFans fue filtrado en redes como Telegram y sitios secundarios

Las imágenes filtradas, reproducidas en Telegram y sitios secundarios sin autorización, incrementaron el enojo de suscriptores que se sienten estafados económicamente y decepcionados por la promesa de contenido exclusivo que ya circula libremente fuera de la plataforma.

Incluso, dentro del mismo programa, pese a que sus partes íntimas estaban censuradas por ser un contenido difundido en un canal de televisión abierta, se mostraron algunas de las escenas grabadas y publicadas por la propia empresaria en su nuevo perfil de OnlyFans. Si bien la panelista Ximena Capristo criticó los posteos de Wanda, el periodista Fede Popgold la defendió.

“A mí no me parece mal. No me parece mal que se exponga de la manera en la que ella elige hacerlo”, justificó. Además, reveló que él había sido uno de los que abonó USD 50 para ser parte del grupo selecto de miembros que reciben las fotos y los videos exclusivos de la conductora de Masterchef (Telefe).

El contenido de Wanda Nara en OnlyFans atrae principalmente usuarios italianos, según Fede Popgold

En la misma emisión, Latorre y el mencionado panelista debatieron sobre el funcionamiento interno de la plataforma y el uso de herramientas que permiten a los creadores solicitar propinas a sus seguidores, una función que Wanda Nara activó de inmediato.

“Pedir propinas más allá de la suscripción es algo muy común en OnlyFans. Que la gente done lo que quiera”, explicó Popgold. No obstante, la conductora criticó duramente que lo hiciera alguien con el perfil público y económico de Nara: “Una chica que te va con el avión privado y tiene una casa en el Lago Di Como de 50 palos de euros… me da vergüenza ajena”.

El método es simple: quien envía una propina mínima de USD 5 puede, supuestamente, recibir una respuesta prioritaria en el chat privado. “Si me querés demostrar que te querés divertir conmigo, mandame una propina. Y mientras más alta sea, más rápido te contesto”, escribió Nara en uno de los mensajes automáticos dirigidos a su comunidad.

Wanda Nara enfrenta un posible conflicto por el reembolso de suscriptores en el lanzamiento de su perfil de OnlyFans

La transparencia del mecanismo fue cuestionada por ambos, ya que tanto Popgold como Latorre afirmaron que no es Wanda quien contesta los mensajes, sino un sistema automatizado o personal externo. “No gasten plata. Es un aparato, una máquina, una persona. No está Wanda Nara contestándoles”, alertó el panelista al leer uno de los mensajes estándar que reciben los usuarios.

Además, según datos recogidos por el mismo programa, el perfil de Wanda estaría recibiendo principalmente visitas desde Italia, país en el que residió junto a su exesposo, el futbolista Mauro Icardi, y donde la empresaria tiene un público consolidado. Por ese motivo, varios mensajes están redactados en italiano.