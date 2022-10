A pocas horas de que Tamara Báez se mostrara en redes sociales llorando y acusando a L-Gante de ingresar a su casa para sustraerle valiosas partencias, el cantante de cumbia 420 salió a bailar con Wanda Nara, con quien afronta fuertes rumores de romance.

Estefi Berardi y Pampito mostraron en Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine) imágenes de la expareja de Mauro Icardi en un reconocido boliche porteño, bailando con Karina La Princesita y Kennys Palacios. A ese grupo, se sumó minutos después L-Gante.

"Primero fueron a África, después la siguieron en Póker. Ahí se la ve a Wanda", dijo la panelista, mostrando los videos que el jefe de peinado en Canta Conmigo Ahora, Rodrigo Mesina, subió a sus historias de Instagram.

Al ver a Nara disfrutando a pleno de su estadía en el país, Carmen Barbieri señaló: "Yo creo que Wanda la está pasando genial. ¿Sabés cuánto hace que quiere venir a la Argentina, ir de boliche en boliche con amigos? La está pasando bien".

"PRIMERO FUERON A ÁFRICA, DESPUÉS LA SIGUIERON EN PÓKER. AHÍ SE LA VE A WANDA", DIJO ESTEFI. "L-GANTE LLEGÓ MÁS TARDE", AGREGÓ PAMPITO.

Con las imágenes de la empresaria aún en pantalla, Pampito reparó en la aparición de Elián en la salida nocturna de Wanda: "Estuvieron en el VIP de África. L-Gante llegó más tarde".

TAMARA BÁEZ ROMPIÓ EN LLANTO Y APUNTÓ CONTRA L-GANTE

Horas previas a la salida nocturna de L-Gante con Wanda Nara, Tamara Báez compartió un angustiante momento en su red social, tras sufrir un robo en su casa en medio de la conflictiva separación del papá de su hija Jamaica.

"Se llevaron el auto, la moto, se llevaron mis zapatillas. ¿Qué onda? Y está bici no sé de quién es, pero está acá. Hacen lo que se les canta bien el ort… conmigo y así fue siempre", dijo Tamara, muy angustiada.

Sin contener las lágrimas, expresó: "No me importa que me vean así, pero tengo mucha bronca y están siendo súper, súper injustos conmigo porque la vengo pasando mal desde hace mucho tiempo. Ahora que me sigan haciendo pasar por esto no da".

Furiosa con L-Gante agregó: "Yo tengo que estar bien por mi hija. Estoy sola, me siento sola y no entiendo cómo podés ser tan mala persona"

"Si ya estás con otra persona, hacé tu vida y no me rompás las bolas. ¿Qué venís a entrar acá a llevarte lo mío?", finalizó, en medio de una crisis de angustia.