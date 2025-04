La relación de Wanda Nara y L-Gante fue uno de los temas de conversación durante el fin de semana. Con una fría historia en sus redes sociales, el cantante de cumbia 420 confirmó su separación de la empresaria luego de varias idas y vueltas. Si bien ella eligió el silencio frente a la noticia, sus interacciones en redes hablan por sí mismas.

En las últimas horas, Wanda subió una jugada foto al borde de la censura. En esta postal se la puede ver luciendo tan solo una prenda de ropa interior de color negro, mientras que uno de sus brazos tapa parte de su cuerpo, sin agregar nada más que los emojis de los tres monitos, dejó que los comentarios se enciendan.

Sin embargo, uno de ellos llamó la atención por sobre el resto, no solo por lo que escribió, sino porque generó la reacción de la conductora de Bake Off Famosos (Telefe). Un joven llamado Daniel Guzmán Jr. le declaró su amor con un sencillo: “Te amo”. Este mensaje por sí solo no significa nada, pero Nara le dio like al comentario y reaccionó a este con un emoji con la boca abierta, denotando sorpresa.

Esta no fue la única interacción entre ellos dos, sino que desde hace una semana el futbolista de 32 años le da like a todas y cada una de las publicaciones que hace la expareja de Mauro Icardi.

Wanda Nara subió una foto al borde de la censura y Daniel Guzmán Jr se la comentó

Lejos de quedarse con los brazos cruzados, ella tuvo sus propios gestos de buena onda: en un posteo que tiene fijado en su perfil, de abril del año 2022, se puede encontrar el “me gusta” de la presentadora.

El segundo es sobre un video que subió de su rutina de entrenamiento el 28 de marzo. Esto lo hizo hace tan solo unas horas y el like no fue lo único, sino que hace 10 horas le comentó una manito que aplaude.

Guzmán tiene 32 años, es oriundo de Guadalajara, México y desde el año 2021 no tiene equipo. El último club en el que jugó fue Nueva Concepción de Guatemala. A lo largo de su carrera formó parte del seleccionado nacional. Su elección de carrera no fue casual, ya que el deporte corre por su sangre y su papá fue una gran figura del deporte mexicano. Se trata de Daniel Guzmán Castañeda, conocido más como El Travieso, que hoy en día se dedica a la dirección técnica.

Guzmán es padre de dos niñas, Mía y Camilla, fruto de una relación anterior, pero por lo que publica en sus redes sociales pasan mucho tiempo separados y hace más de un mes que se reencontraron.

Wanda le devolvió los me gustas

El anuncio de la separación de Wanda y L-Gante estuvo lleno de símbolos. Con una foto suya al lado de un muñeco Hello Kitty gigante, personaje de animé del que Wanda se declaró fan en más de una vez, escribió: “Gente paso a comentarles que mi relación con Wanda Nara terminó”. Con esta frase directa y una sonrisa en su rostro, Elián Valenzuela (tal su nombre verdadero) comunicó la ruptura del vínculo con la conductora.

Por su parte, Wanda borró de su feed de Instagram las fotos compartidas con su novio. Esto había captado la atención de seguidores, quienes alertaron de este hecho apenas comenzaba el día, pero otros, sin embargo, opinaban que aún quedaban las imágenes más antiguas, como por ejemplo las que registraron el cumpleaños de la mediática en su casa de Santa Bárbara, en Nordelta, a fines del año pasado.

Esta separación se dio luego de que el cantante de RKT anunciara que dará un paso al costado de los escenarios por un tema de salud, en el cual se quiere concentrar para regresar con una nueva era.