Weimberg del COES: "es necesario que la gente cumpla con el aislamiento"

En diálogo con Viene con Yapa (Radio Cero 104.1), el neumonólogo expresó que “venimos con mucho más trabajo, se han multiplicado los pacientes y los casos. Pero nos hemos preparado para eso. Esperábamos la cantidad de casos de este martes porque son hisopados hechos entre sábado y domingo. La realidad de Gualeguaychú está en 20 casos diarios por el nivel de contagios, inclusive podría aumentar un poco más la cantidad de positivos”.

“Se nota la disminución de gente que circula por la ciudad. De mañana parece que anda bastante gente y de tarde se nota un poco la merma. No es lo ideal, siempre cuanto más estricto sea el aislamiento siempre es mejor. La idea es darle un corte fuerte a la cadena de contagios, pero si la gente no colabora con su aislamiento, va a ser una medida que no tenga eficacia. Pero es una realidad contra la que no podemos hacer nada”, expresó Weimberg sobre la vuelta a la Fase 1.

También el facultativo indicó que “los contagios que tenemos ahora son contagios de 20 días atrás, por eso creo que tendremos mayor cantidad de casos en los primeros días de septiembre que avecinan. Es la actual situación que presenta Gualeguaychú, por eso volvemos a deber remarcar que adoptando todos los cuidados, respetar la higiene diaria, usar el tapabocas y mantener el distanciamiento, se pude realizar un ritmo de vida casi normal y evitar que se produzcan más contagios. No hay secretos y no es tan difícil, es lo que tenemos que hacer como sociedad hasta que llegue una vacuna”.