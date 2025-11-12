Juan Ignacio Weimberg, abogado de las víctimas, dialogó con Ahora Cero Radio y brindó su opinión sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dejó firme la condena a 14 años y medio de prisión para Ángel Fabián Constantino, ex intendente de la localidad de Gilbert: "Es bueno y es sano que en un estado de derecho nadie esté por encima de la ley".

Constantino fue condenado por dos hechos de abuso sexual simple y tres de abuso sexual con acceso carnal. En tanto, fue absuelto por el beneficio de la duda en una causa por lesiones leves dolosas contra un empleado municipal. La fiscalía había pedido 18 años de prisión, mientras que la defensa reclamó su absolución.

Los abusos fueron cometidos entre 2018 y 2021, primero cuando el acusado se desempeñaba como director de Cultura y luego como intendente, cargo al que accedió en 2019. Los jueces determinaron que los hechos ocurrieron “en un claro contexto de violencia de género laboral y abuso coactivo de la relación de poder”.

“Este caso (Constantino) es una muestra para saber que no hay excepción,, que la Argentina está cambiando, que el tema del poder político está subordinado a un estado de derecho, y eso es bueno y saludable para todos, porque podemos tener confianza de que si hay un exceso del poder, se puede corregir acudiendo a la justicia”, declaró el Weimberg.