En conversación con Ahora Cero Radio, Juan Ignacio Weimberg analizó lo ocurrido en la causa del taque de agua del Parque Industrial Seco y le contestó al concejal de la oposición Emiliano Zapata.

“Le diría al concejal Zapata que yo no me pongo a opinar de medicina y que el no se ponga a opinar de temas jurídicos que sabe como yo de capar monos en África. Me parece una falta de respecto lo que dice Zapata cuando no sabe distinguir conceptos jurídicos básicos. Decir que el que asesoró al intendente cometió un error no me parece. Es como que un médico le diga a un paciente que se va a salvar, esto es lo mismo, las personas que tienen un criterio jurídico jamás dicen cómo va a terminar el caso, porque depende del juez”, manifestó Weimberg.

Y agregó que “uno jamas puede decir que hay que echar a alguien porque algo no salió como esperaba.Zapatas desconoce olímpicamente el Derecho, que se ponga a estudiar o que por lo menos yo que soy un analfabeto en medicina no opino sobre eso, me declaro incompetente. Aparte a quién va a rajar, si cuando trabajaba en el Hospitalito Baggio metió personas que no sabían hacer sus trabajos”.