Mariano Werner tuvo un inicio complicado en la tercera fecha de la temporada 2026 del Turismo Carretera, que se desarrolla este fin de semana en Neuquén. Luego de un primer entrenamiento en el que finalizó en la 34ª posición, el piloto de Paraná volvió a salir a pista con su Ford Mustang en busca de mejorar su rendimiento de cara a la clasificación que se disputará en Centenario. Sin embargo, la segunda tanda tampoco resultó favorable.

Al llegar a la primera curva del circuito, Werner perdió el control del auto y terminó despistándose, lo que lo obligó a regresar a boxes. Allí, su equipo debió trabajar para retirar las piedras que ingresaron en la parte delantera del Mustang tras la salida de pista. A su vez, en este momento se encuentran revisando el soporte de los amortiguadores.

Como consecuencia de este inconveniente, el entrerriano concluyó el segundo entrenamiento en el 54° puesto, a la espera de poder revertir el panorama en la clasificación.

Despiste en la Clasificación

El Turismo Carretera se encuentra en Neuquén, disputando la tercera fecha del campeonato. Durante la clasificación de ayer sábado, Mariano Werner sufrió un despiste cuando venía realizando su último intento de vuelta rápida. Si bien el auto no sufrió mayores daños, este inconveniente no le permitió seguir escalando en el clasificador, indicó Carburando.

En definitiva, el entrerriano completó el sábado con un 30° puesto a 1s238 de Rossi. El piloto de Paraná viene de sumar poco en las primeras carreras del año, luego de abandonar en El Calafate y llegar 26° en Viedma.

Matías Rossi, el piloto con más “pole position” en la historia del Turismo Carretera dominó por 40ª vez la clasificación, una instancia en la que no quedaba al tope desde Toay 2023, también con Toyota. De Benedictis (Ford) y Ledesma (Chevrolet) completaron el “top 3” multimarca de la 3ª fecha.

En tanto que Facundo Ardusso, quien hizo su estreno con el Ford Mustang del Gurí Martínez Competición, hizo trompo y cayó al 35° lugar a 1s332.

Qué dijeron los 3 del podio

“Le agradezco a todo el equipo, demostramos un buen nivel. Creo que todavía podía rescatar una décima más en el parcial 3. Sentí que tenía posibilidades hoy y lo pudimos concretar. La categoría está muy competitiva, así que ahora el desafío es mantener el nivel”, dijo el poleman de la jornada.

“Estoy contento y agradecido por esta clasificación. Fue una pista difícil, pero ya habíamos probado esta configuración en los entrenamientos. Esperemos que mañana podamos plasmar el buen momento que está viviendo el equipo”, dijo De Benedictis que quedó a 0s174 del líder.

“Estoy contento por haber sellado el 1-3 con el equipo. En lo personal logré una buena vuelta y después se ensució la pista, por lo que no pude mejorar. Veremos qué nos depara mañana”, dijo el piloto de Mar del Plata, que terminó a 0s178 de Rossi.