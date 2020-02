Werner tras la exclusión: "estoy dolido pero hay que levantarse rápido y seguir"

El entrerriano contó que cuando parecía un fin de semana soñado se enteró de la noticia en pleno regreso: "Quede con el sabor amargo de no poder defenderme pero bueno hay que cumplir el reglamento. Esta vez fue técnico, no deportivo. Estoy bien excluido, lamentablemente".

"Uno contrata un servicio y nada me llamaba la atención para bien y el fin de semana fue soñado por el funcionamiento que tuvimos. Por eso, pido disculpas porque soy la cara visible", reconoció el piloto en la continuidad del dialogo televisivo.

Con toda la amargura dentro, Mariano confesó que "se nos derrumbo todo" y declaró que "hay que ajustarse y la parte técnica de la categoría hizo lo correcto. No se que paso con el carburador porque no he tomado contacto humano con el equipo que estoy. No quise hablar en caliente porque no es bueno".

"Pareciera mentira pero esto es un balde de agua fría para todos. Tuve la posibilidad de cambiar de equipo y fue movido para mi. Ayer me desahogue en el podio pero después todo cambio. Hoy hable poco y estuve en familia, tranquilo", relató el corredor provincial.

Respecto a lo que fue el fin de semana en Viedma, Werner sostuvo que "tuve un auto muy bueno en todo momento desde que caí en pista. Estuvimos intratables en la clasificación, series y final. Ardusso insistió en los pace car pero lo pudimos contener y cuidar la tracción donde el circuito exige mucho".

"Los candidatos son los de siempre, se suman chicos jóvenes que elevan la vara y hacen crecer a todos los conjuntos", afirmó sobre lo que será esta nueva temporada en la máxima categoría del automovilismo nacional, donde buscará el ansiado título.

Por ultimo, tuvo unas palabras de agradecimiento para todos los entrerrianos y fanáticos del mundo tuerca. "Esto duele, calienta y afecta pero hay que levantarse rápidamente porque hay que rendir exámenes todos los fines de semana y es lo que nos gusta. Hay cosas que uno no las puede manejar", cerró.