WhatsApp es una de las aplicaciones más populares del mundo. Con cinco mil millones de descargas, lidera el mercado de los servicios de mensajería instantánea. Sin embargo, hay algunas herramientas interesantes con las que no cuenta y que sí proponen poner en práctica otras plataformas. Por ese motivo, conocé cómo instalar la última versión de WhatsApp Plus, una modificación de la original.

En el último tiempo se popularizó porque se considera que posee varias ventajas. Es una alternativa a la tradicional y sirve para "sacar provecho" al máximo de todas las funcionalidades que posee WhatsApp. Fue desarrollada independientemente de la compañía Meta, pero aun así "promete proteger la privacidad" de sus usuarios.

Es importante aclarar que no está autorizada por los administradores de la empresa oficial, aunque ayuda mucho en situaciones que se desea tomar ventaja respecto a los contactos sin quitar la opción de acceder a determinada información. Tiene muy pocas reglas y muchas menos limitaciones, por lo que obtenerla es una elección.

Cómo instalar la última versión de WhatsApp Plus

WhatsApp Plus no se encuentra en Play Store porque no es una aplicación original. Para obtenerla se deberá descargar un APK, es decir, un archivo con extensión para el sistema operativo Android. Los pasos a seguir para poder conseguirla son:

Realizar una copia de seguridad de los mensajes y archivos que se encuentran en los chats.

Eliminar la aplicación original del dispositivo.

Descargar la última versión de WhatsApp Plus desde este enlace.

Instalar el APK (se deberá activar en los ajustes del celular la instalación de aplicaciones que provienen de fuentes desconocidas).

Ejecutarla y empezar a utilizarla.

Las funcionalidades que tiene WhatsApp Plus no se encuentran en la versión tradicional de Meta. Además de no contener publicidad, se pueden hacer cambios a la última hora de conexión, bloquear mensajes y llamadas de determinados números, y hasta cambiar de avatar o el color del interfaz.

Por otra parte, también se puede eliminar el área que indica que estás "escribiendo" o "grabando audio", para que nadie se entere. Cabe aclarar que la empresa podría "suspender tu cuenta temporalmente" por usarla, es decir que se debe tener precaución. Incluso, si no se regresa a la original, los administradores decidirán cancelar tu perfil de manera definitiva.

Emplearla conlleva riesgos no solo en la cuenta, sino también en la seguridad de la persona que decide instalarla. El número de teléfono puede ser hackeado y luego es irrecuperable, puesto que no hay a quién reclamarle lo ocurrido. De hecho, los mensajes no son cifrados y otras personas podrían estar leyendo las conversaciones privadas.