El espacio de entrenamiento Wsport, ubicado en Pueblo Belgrano, llevará a cabo de una jornada de capacitación sobre deporte y salud.

Walter Cedrés profesor de Educación Física y dueño de Wsport, pasó por Cero y Bolazo para contar sobre la iniciativa: “Será el sábado 11 de abril a las 14 horas, en el jardín municipal de Pueblo Belgrano, y tendrá una duración estimada de 3 horas. Al finalizar se dará un certificado. Está dirigido para quienes trabajan en el deporte, en clubes y en gimnasios. La intención es abrir el espacio de capacitación que es lo que te da mayor conciencia de los cuidados. Falta mucha consciencia en cuanto a esto”, expresó.

La jornada se denomina “Cuidados Deportivos “, y la desarrollaran especialistas en el área de Salud; como doctores en cardiología, licenciados en nutrición deportiva, kinesiólogos y capacitadores certificados en RCP.

La jornada estará abocada al cuidado de la salud del deportista, sean federados, amateurs, recreacionales, como también a instructores y profesores del área. Durante la capacitación, se brindaran nociones fundamentales a tener en cuenta a la hora de comenzar una actividad física-deportiva; ya sea de forma individual o en conjunto, como prevención de lesiones, controles médicos pertinentes, nutrición y suplementación deportiva, cómo potenciar el rendimiento físico, y RCP.

“Entendemos que es una propuesta de gran valor y aporte para todos los protagonistas del ámbito del deporte y la actividad física, entrenadores y entrenados; como para la comunidad en general”, resaltó Cedrés.

Por informes e inscripción comunicarse por whatsapp al 3446-544900 o por Instagram wsport_pb