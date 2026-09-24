El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este jueves en la Casa Blanca a su par chino, Xi Jinping, en una cumbre que concentró la atención internacional.

Tras la cumbre, ambos líderes dieron una conferencia de prensa en conjunto. Allí, el presidente chino le advirtió a su par estadounidense que ambos países tienen la responsabilidad de desarrollar la Inteligencia Artificial “bajo control humano”.

El líder asiático aseguró que “hay mucho margen” para que China y Estados Unidos colaboren. Según él, ambos países son “naciones líderes en inteligencia artificial” y tienen la responsabilidad de gestionar esta tecnología para el bien común.

“Debemos asegurarnos de que siempre esté bajo control humano y sirva al pueblo”, agregó, en medio del debate sobre la seguridad en el desarrollo de la inteligencia artificial se intensificara en los últimos días.

Trump reconoció que en la reunión discutirán temas vinculados a la seguridad en el desarrollo de la IA, a la que se refirió como “superinteligencia”. Según dijo, las decisiones que tomen Estados Unidos y China sobre estos temas pueden ayudar a “promover la paz durante las próximas décadas”.





Taiwán, Irán y la inteligencia artificial: algunos de los temas que abordarán los mandatarios (Foto: Reuters).

En paralelo, Trump aseguró que lograron “enormes avances en los problemas que afectan a los dos países” y destacó la creación de una junta de comercio bilateral.

“Es una prueba de que estamos fomentando una relación comercial más equilibrada”, dijo el presidente estadounidense.

Xi Jinping reconoció que Estados Unidos y China son “diferentes”, pero afirmó que a través del diálogo “podemos entendernos mejor, buscar puntos en común y generar confianza”.

Sobre el cierre de su discurso, planteó que ambos países deben “mantener una postura de no conflicto”. “Saldremos ganando con la cooperación y perderemos en el conflicto”, agregó.





Trump y Xi Jinping buscarán discutir el futuro de la relación bilateral (Foto: Reuters).

Los mandatarios buscarán avanzar en las negociaciones comerciales, pero también abordarán cuestiones geopolíticas y tecnológicas que mantienen enfrentadas a las dos principales potencias.

Uno de los principales puntos será la guerra comercial. Washington y Beijing mantienen una tregua que permitió reducir parte de la escalada arancelaria de los últimos meses y ahora buscan extender ese entendimiento.

Las compras de productos estadounidenses, las exportaciones agrícolas y el acceso a minerales y tierras raras, fundamentales para distintas industrias tecnológicas, forman parte de las negociaciones.

El segundo gran tema será Taiwán, uno de los principales focos de tensión entre ambos gobiernos. China considera a la isla parte de su territorio y rechaza el respaldo militar estadounidense a Taipéi.

Estados Unidos, en tanto, mantiene una política de apoyo a Taiwán y continúa proporcionando armamento para reforzar su capacidad de defensa. La cuestión podría volver a generar diferencias durante la reunión.

La situación de Irán también ocupará un lugar en la agenda. Trump busca que China utilice sus vínculos con Teherán para contribuir a una salida al conflicto y aumentar la presión sobre el gobierno iraní. Beijing, que mantiene importantes relaciones comerciales y energéticas con Irán, se opuso a las acciones militares estadounidenses contra ese país.

Otro de los puntos será la inteligencia artificial, un área en la que Washington y Beijing mantienen una fuerte competencia. Estados Unidos impuso restricciones a la exportación de determinados chips y tecnologías avanzadas hacia China, mientras el gobierno de Xi Jinping busca acelerar el desarrollo de su propia industria tecnológica.

La posibilidad de establecer mecanismos de comunicación para evitar que un incidente relacionado con estas tecnologías genere una crisis mayor también forma parte de las conversaciones.

Finalmente, Trump y Xi Jinping buscarán discutir el futuro de la relación bilateral. Más allá de los desacuerdos, ambos gobiernos intentan mantener abiertos los canales de negociación para evitar una nueva escalada.

La cumbre será también una oportunidad para definir los próximos encuentros entre los dos mandatarios y avanzar en una agenda que excede los conflictos comerciales.

Fuente: TN