En más de una oportunidad, Rodrigo Lussich mostró en Intrusos las supuestas “pruebas” de que Vicky recibiría ayuda en los desafíos y ahora los usuarios de las redes están atentos a cualquier paso en falso que la mediática pueda dar.

Pero durante una nota Cortá por Lozano, Vicky desmintió de forma tajante cualquier tipo de trampa cuando Marcelo Polino le dijo: “Está este mito de que no cocinás, que hay un enano abajo de la mesa, que te dan los platos. Por favor, aclaralo. Sabemos que no es verdad”.

Entonces, ella aseguró: “¡Ni yo lo conozco al enano! No sé ni quién es, no hay nadie. Sería una falta de respeto a mis compañeros, estamos todos jugando por lo mismo, los platos hablan y los hornos son todos iguales”.

“No haría trampa, es la primera vez que muestro la persona y no el personaje. Por eso, estoy poniendo todo. No voy a jugar, voy a hacer las cosas bien porque sino me quedo con Salvador. No me permito que algo me salga mal. Después de criar a un sola, en la vida me doy maña para todo”, cerró seria el tema.