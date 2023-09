Si Javier Milei gana en primera vuelta sin balotaje el 22 de octubre, ¿qué pasa? Bueno, es una pregunta que comienza a surgir. No solo los encuestadores (ya saben lo que pienso de ellos, especialmente de aquellos que hacen predicciones con porcentajes de votos que luego no se cumplen). Aunque en privado digan "yo lo anticipé" como un verso, sino con los estudios cualitativos y con lo que está ocurriendo en los tres principales partidos que compiten por la presidencia en las elecciones generales: La Libertad Avanza, Unión por la Patria y Juntos por el Cambio.

En La Libertad Avanza, confían en que la efervescencia que experimentaron después del triunfo los lleve a una posible victoria sin necesidad de una segunda vuelta en noviembre. ¿Cómo piensan lograrlo? Pues, creen que es necesario reforzar la campaña en la Ciudad de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires, dos lugares donde el movimiento de los liberales se presentó hace dos años, junto a Mila y Espert. Sin embargo, en esta oportunidad obtuvieron menos votos de lo esperado. Su estrategia se basa en mejorar esa performance para lograr un triunfo en primera vuelta. Además, están tratando de mejorar la fiscalización en algunos puntos del país, ya que insisten en que en muchos lugares sus boletas no estaban disponibles o no se podía votar por los libertarios debido a la falta de claridad en el proceso. Aunque no hay denuncias en la Justicia Electoral al respecto, esta sensación persiste internamente.

¿Por qué Javier Milei ha moderado algunas de sus propuestas en las últimas semanas, especialmente en temas como la dolarización, salud pública y educación pública? Quizás esto se deba al famoso teorema de Baglini, que sugiere que cuanto más cerca uno está del poder, más lógicas y racionales deben ser sus propuestas, y viceversa. Esta lógica también está presente en los centros de campaña del oficialismo y la oposición, aunque con enfoques diferentes.

Massa y su equipo han intentado polarizar con Milei, tratando de menospreciar a Patricia Bullrich desde el 13 de agosto, cuando se anunciaron los resultados de las primarias. Sin embargo, han notado que la caída en las encuestas de Bullrich ha llevado a muchos de sus votantes a optar por Milei en lugar de Massa. Esto plantea la pregunta de si deberían centrarse en polarizar con Bullrich en lugar de Milei.

En cuanto al oficialismo, tienen sus propias preocupaciones económicas, ya que su candidato es el Ministro de Economía y aunque tiene medidas para ofrecer, también se enfrenta a limitaciones debido a la situación económica delicada del país.

En Juntos por el Cambio, también han notado la caída en las encuestas de Patricia Bullrich y la pérdida de votos de Horacio Rodríguez Larreta en las primarias. Algunos votantes se han ido con Milei, creyendo que representa mejor el cambio que ellos desean. Aunque saben que actualmente están en tercer lugar, confían en que puedan mejorar cuando la candidatura de Milei se debilite y que el Ministro de Economía designado por Bullrich, si llegara a ganar las elecciones, les brinde un mayor margen de maniobra en el aspecto económico.

En cuanto a los efectos de una victoria en primera vuelta de Milei, hay dos aspectos a considerar. Primero, en el ámbito político, esto rompería el sistema político argentino tal como lo conocemos. Las alianzas, como la de radicales y el Pro en Juntos por el Cambio, se fracturarían aún más en algunos distritos importantes del país. Además, se podría producir una ruptura pública entre Unión por la Patria y el sector de Alberto Fernández. También habría incertidumbre sobre la relación entre Massa y el kirchnerismo, así como el futuro de Kicillof.

El segundo aspecto se refiere a la economía. Es difícil prever cómo reaccionarían los mercados y el dólar ante una victoria de Milei en primera vuelta, pero es un escenario que se está discutiendo en función de señales tanto de encuestas como de estudios cualitativos. Nadie anticipó que Milei obtendría casi el 30% de los votos en las primarias, por lo que habrá que esperar hasta el 22 de octubre para ver si esto se convierte en realidad o si, como sugieren los escenarios más probables, se va a una segunda vuelta.